Courtois sale lesionado ante el City y preocupa al Real Madrid

El portero belga sintió una molestia muscular ante el City en Champions y encendió alertas antes del duelo con Atlético

El belga Thibaut Courtois, portero del Real Madrid, se marchó este martes 17 de marzo sustituido al descanso del partido de Liga de Campeones ante el City en Mánchester con una sobrecarga en el abductor derecho y en su lugar entró el ucraniano Andriy Lunin.

El portero belga, quien realizó cuatro paradas de mérito en el primer acto, sintió una molestia muscular que provocó que pidiese el cambio al descanso con 1-1 en el marcador y 1-4 en el global a favor del Real Madrid. Al final los merengues ganaron 2-1 y sellaron su pase a cuartos de final.

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La dolencia y su proyección

Según informaron fuentes del club blanco, Courtois sintió una sobrecarga en el abductor derecho y pidió ser sustituido por precaución, a cinco días de la disputa del derbi ante el Atlético de Madrid en LaLiga.

Lunin, quien ya jugó en abril de 2024 y fue protagonista en el Etihad en una tanda de penaltis que dio la clasificación al Real Madrid, fue su reemplazo y sumó minutos en su cuarto encuentro de la temporada.#

De acuerdo con los registros, el portero solo había jugado de titular ante el Olympiacos en la quinta jornada de la Liga de Campeones, Talavera y Albacete en la Copa del Rey.

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