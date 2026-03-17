Mundial 2026: Irán pide a FIFA trasladar sus partidos de EE.UU. a México

La Federación de Fútbol de Irán (Ffiri) lleva a cabo negociaciones para que su selección nacional juegue sus partidos correspondientes al grupo G del Mundial de Fútbol 2026 en México, según informó este lunes la embajada iraní en territorio mexicano.

En su página web (mexico.mfa.gov.ir), la legación diplomática aseguró que "en referencia a la falta de cooperación del gobierno estadounidense en la emisión de visas y la prestación de apoyo logístico a la selección nacional de fútbol de Irán en la preparación para la Copa Mundial de 2026, Abolfazl Psedniddeh (embajador iraní en México) sugirió a la FIFA que los partidos de Irán en dicho evento se trasladen de Estados Unidos a México".

"Reiteramos que Estados Unidos no coopera con nosotros en el tema de las visas. Estamos interesados en asistir al Mundial, pero el gobierno estadounidense no proporciona el apoyo logístico ni administrativo necesario", subrayó Psedniddeh en declaraciones a la agencia estatal IRNA citadas por la web de la embajada.

#WC2026



La Federación de Fútbol de Irán 🇮🇷 inició negociaciones con la FIFA para disputar en México sus partidos del grupo G del Mundial de 2026, ante la falta de cooperación de Estados Unidos en temas logísticos y de visado.



Según la embajada iraní en México, el embajador… pic.twitter.com/8jGeTqc7y8 — Chambita Monge (@ChambitaMonge) March 17, 2026

"La FIFA puede intervenir de manera que la selección nacional iraní pueda participar en la Copa del Mundo, pero en México. El Ministerio de Deportes y Juventud de Irán será quien tome la decisión final al respecto", añadió Psedniddeh, quien afirmó que "queremos mucho al pueblo mexicano y, para nosotros, la mejor opción es que nuestros juegos se celebren en México".

Postura de Irán y advertencia de Trump

Por su parte, el presidente de la FFIRI, Mehdi Taj, aseguró que su país no viajaría a Estados Unidos debido a preocupaciones de seguridad. “Estamos negociando con la FIFA para que los partidos de Irán en la Copa del Mundo se celebren en México”, indicó, según la representación diplomática iraní.

El contexto se tensó aún más luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, manifestara que Irán es “bienvenido” al Mundial, aunque recomendó no asistir “por su propia seguridad”, en un mensaje publicado en Truth Social.

Las declaraciones del mandatario se produjeron tras los comentarios del ministro de Deportes iraní, Ahmad Donyamali, quien sostuvo que “no hay condiciones” para participar en el torneo, en medio del conflicto tras la ofensiva iniciada el pasado 28 de febrero.

El calendario de Irán en el Mundial

Irán forma parte del grupo G junto a Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda. De mantenerse la programación original, su calendario sería el siguiente:

15 de junio: vs. Nueva Zelanda (Inglewood)

21 de junio: vs. Bélgica (Inglewood)

26 de junio: vs. Egipto (Seattle)

El equipo dirigido por Amir Ghalenoei espera una resolución en las próximas semanas, mientras la FIFA analiza la viabilidad de modificar las sedes en uno de los torneos más complejos a nivel organizativo, que será compartido entre Estados Unidos, México y Canadá.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!