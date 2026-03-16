¿Quién es Jairo Vélez, el volante ecuatoriano convocado a la selección de Perú?

El futbolista nacido en Manabí vive un buen momento tras ser convocado por Pe´rú luego de destacar en la liga local

El futbolista ecuatoriano Jairo ‘Corvivhe’ Vélez se convirtió en el primer jugador de nacionalidad ecuatoriana en ser convocado a la selección de Perú, luego de varias temporadas destacadas en el balompié peruano.

La convocatoria de Mano Menezes para los amistosos ante Senegal y Honduras

El mediocampista ofensivo de 30 años fue incluido en la convocatoria del técnico Mano Menezes para disputar los amistosos internacionales ante Senegal y Honduras, programados para el 28 y 31 de marzo de 2026, respectivamente.

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La convocatoria marca un hecho histórico para el fútbol sudamericano, ya que Corviche nació en Ecuador, pero desarrolló gran parte de su carrera profesional en Perú, país del que obtuvo la nacionalidad en 2024.

Jairo Vélez firmó con Alianza Lima luego de su salida de Universitario de Deportes. Cortesía

De El Carmen, Manabí, al fútbol internacional

Vélez nació el 21 de abril de 1995 en El Carmen, provincia de Manabí, en Ecuador. Su formación futbolística comenzó en 2008 en las divisiones juveniles de Universidad Católica de Quito.

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En 2010 dio el salto al club River Plate Ecuador, actualmente llamado Guayaquil City, donde formó parte del plantel que disputó la Serie B ecuatoriana.

Su paso por Argentina y el debut goleador con Vélez Sarsfield

Su carrera internacional comenzó en 2013 cuando fue cedido al club argentino Vélez Sarsfield. En 'El Fortín’ inició en la quinta división, pero un año después el entrenador José Oscar Flores lo convocó al primer equipo.

Corviche debutó en la Primera División de Argentina marcando un gol ante Rosario Central, compartiendo equipo con figuras como los delanteros Mauro Zárate y Lucas Pratto.

La etapa que marcó su carrera en el fútbol peruano

Tras un breve regreso a Universidad Católica de Quito, con la que logró clasificar a la Copa Sudamericana 2016, el mediocampista llegó en 2017 a préstamo al Universidad San Martín de Perú. Esa temporada dejó una gran impresión al marcar siete goles.

Posteriormente pasó por el fútbol mexicano con Atlante (2017-2019) y Cafetaleros de Chiapas (2019-2020), antes de regresar a Perú en 2020 para reforzar a Universidad César Vallejo, por pedido del técnico José Guillermo del Solar.

Con el club trujillano se consolidó como una de sus principales figuras y anotó 37 goles entre 2020 y 2024, en 151 partidos disputados.

El título y la Copa Libertadores con Universitario

En 2024 fue presentado por Universitario de Deportes, con el que disputó la temporada 2025 y formó parte del plantel que consiguió el tricampeonato y alcanzó los octavos de final de la Copa Libertadores 2025.

Jairo Vélez fue campeón del fútbol peruano con Universitario. Universitario

Posteriormente, a finales de 2025, fichó por Alianza Lima hasta 2028, club en el que brilla y recibió el llamado a la selección de Perú.

Naturalización y convocatoria histórica

El 24 de septiembre de 2024, Vélez recibió su carta de naturalización como ciudadano peruano. Ese proceso abrió la puerta para su convocatoria a Perú, convirtiéndose en el primer ecuatoriano en integrar la ‘Blanquirroja’.

Antes de esta llamada, Corviche había representado a Selección de fútbol sub-20 de Ecuador en el torneo Campeonato Sudamericano Sub-20 de 2015, disputado en Uruguay, en el que jugó cuatro partidos.

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