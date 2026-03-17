EN VIVO Leones FC vs Liga de Quito: alineaciones y cómo ver el juego por LigaPro 2026
El cuadro albo visita a Leones FC en Ibarra con la misión de recuperarse tras un irregular inicio de temporada
Liga de Quito se juega una oportunidad clave para escalar posiciones en la tabla de la LigaPro 2026 cuando visite a Leones FC por la quinta fecha del campeonato ecuatoriano.
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El compromiso se disputará este martes 17 de marzo, desde las 19:00 (hora de Ecuador), en el Estadio Olímpico de Ibarra.
Liga de Quito necesita ganar para escalar posiciones
El cuadro albo llega con la obligación de sumar de a tres tras un arranque irregular: apenas cuatro puntos en cuatro jornadas, lo que lo ubica en la novena posición de la tabla, a seis unidades del líder Independiente del Valle.
El director técnico Tiago Nunes apostará por sus principales figuras como el volante Cristian Tobar, el atacante Janner Corozo y el delantero Deyverson.
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Leones FC busca reaccionar en la LigaPro 2026
Por su parte, Leones FC también necesita reaccionar en el campeonato ecuatoriano. El equipo dirigido por el entrenador Édison Méndez es decimotercero en la tabla de posiciones, con tres puntos.
Los locales buscarán hacerse fuerte en casa con referentes como el delantero Juan Anangonó, junto a los extremos Christian Solano y Elian Pepinos.
Dónde ver EN VIVO Leones FC vs Liga de Quito
El partido entre Leones FC y Liga de Quito será transmitido EN VIVO por el canal de televisión abierta Teleamazonas y mediante Zapping Sports, tanto en señal digital como en televisión pagada.
Alineaciones de Leones FC vs Liga de Quito
EN VIVO Leones FC vs Liga de Quito
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