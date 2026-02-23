Macrooperativo en Quito: descubren menores en discotecas y clausuran dos locales

Menores en discotecas, suplantación de identidad y otras irregularidades se detectaron en macrooperativo en Quito.

Controles en sectores de Santa Anita y Michelena detectaron menores de edad y varias irregularidades en locales nocturnos en Quito.

Un macrooperativo de control realizado en el sur de Quito dejó como resultado la detección de dos menores de edad dentro de establecimientos nocturnos, además de la clausura de dos locales por incumplir la normativa vigente.

La intervención fue liderada por el Municipio de Quito y se ejecutó entre la noche del viernes y la madrugada del sábado. Las acciones se concentraron en los sectores de Santa Anita y Michelena, dentro de la Administración Zonal Eloy Alfaro, con el apoyo de la Policía Nacional del Ecuador, las Fuerzas Armadas del Ecuador y la Intendencia de Policía de Pichincha.

Controles en nueve establecimientos

Durante el operativo se inspeccionaron nueve establecimientos nocturnos. En estos controles las autoridades detectaron varias irregularidades, entre ellas:

Presunta suplantación de identidad.

Consumo de alcohol en el espacio público.

Falta de la Licencia Única para el Ejercicio de Actividades Económicas (LUAE).

Además, los funcionarios retiraron y desecharon 19 litros de bebidas alcohólicas que no contaban con registro sanitario.

Más de 280 personas verificadas

En total, cerca de 280 personas fueron registradas durante las intervenciones. Como resultado, se emitieron varias citaciones por faltas administrativas y se procedió a la clausura de dos establecimientos que no cumplían con las disposiciones municipales.

Durante las intervenciones del sábado 21 en Carcelén Bajo, se retiraron 64 litros de alcohol sin registro sanitario, se confiscaron y destruyeron más de 4.400 cigarrillos de contrabando. Por su parte, la Agencia Metropolitana de Tránsito emitió 15 citaciones por infracciones como falta de placas, uso de láminas polarizadas, motociclistas sin casco, no respetar señales de tránsito y vehículos mal estacionados.

Las autoridades indicaron que este tipo de operativos de control en Quito se mantendrán de forma permanente en sectores priorizados de la ciudad, con el objetivo de reforzar la seguridad, el orden y la convivencia ciudadana, así como prevenir la presencia de menores en espacios no permitidos.

