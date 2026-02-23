Aeropuerto JFK cierra operaciones y cancela rutas hacia Guayaquil y Quito

El estado de emergencia declarado en Nueva York, por el clima, afecta la conexión aérea con Ecuador

La tormenta de nieve en Nueva York provocó la suspensión de operaciones en el aeropuerto John F. Kennedy International Airport este lunes 23 de febrero de 2026. Como consecuencia, se cancelaron los vuelos que debían salir esta mañana desde Guayaquil y Quito hacia ese destino.

TE INVITO A LEER: Décimo cuarto sueldo 2026 en Ecuador: monto, fechas y cómo calcularlo

Desde el aeropuerto José Joaquín de Olmedo, en Guayaquil, estaban programados los vuelos B6 1770 y LA 1454 con destino a Nueva York. El primero debía partir a las 07:20 y el segundo a las 16:30. Este último consta como cancelado en la página de Tagsa al momento de redactar esta nota (09:40).

Asimismo, los vuelos procedentes de Nueva York hacia Guayaquil también fueron suspendidos: B6 1769, LA 1453, AV 7393 y AV 7395.

En el caso de Quito, los vuelos AV 7396 y AV 7397, que salían o llegaban desde Nueva York, también fueron cancelados.

RELACIONADAS Inamhi alerta lluvias y tormentas eléctricas en Ecuador hasta el 25 de febrero

La tormenta afecta incluso la circulación vehicular

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, declaró el domingo 22 de febrero de 2026 el estado de emergencia y ordenó la prohibición de circulación para vehículos no esenciales hasta el mediodía del lunes, ante la llegada de la intensa tormenta invernal que ya azota la ciudad, según informó la Agencia EFE.

Tormenta invernal en EE. UU.: impactantes imágenes y once muertos hasta el momento Leer más

Quedan exentos de la restricción los vehículos de emergencia, el transporte público y las unidades destinadas a servicios sanitarios y al suministro de alimentos, combustible y material médico, entre otros considerados esenciales.

El alcalde calificó el fenómeno como de gran magnitud y pidió a los residentes permanecer en sus hogares durante las horas más peligrosas del temporal.

Aunque esta nueva tormenta presenta similitudes con la registrada el 25 de enero, en esta ocasión se prevé que se intensifique durante la noche y combine nieve, fuertes vientos e incluso posibles inundaciones costeras.

El fenómeno invernal, que amenaza a más de 50 millones de personas en el noreste de Estados Unidos, obligó el domingo a varios estados y ciudades a declarar el estado de emergencia y restringir los viajes no esenciales, mientras más de 14.000 vuelos se han visto afectados.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) emitió una alerta por ventisca, fenómeno que combina vientos sostenidos o ráfagas frecuentes de al menos 56 kilómetros por hora con una visibilidad de 400 metros o menos durante tres horas. La advertencia rige para gran parte de la I-95, principal autopista de la costa este de Estados Unidos, y para las zonas costeras desde Maryland hasta New Hampshire.

Según EFE, los meteorólogos advirtieron sobre un período de 12 horas con ráfagas de viento de entre 80 y 112 kilómetros por hora, junto con intensas bandas de nieve capaces de dejar acumulaciones de entre 5 y 10 centímetros por hora.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? TE PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ