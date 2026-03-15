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Situación. El siniestro generó alarma entre los moradores del sur.CHRISTIAN VINUEZA

Accidente en Tungurahua y Domingo Savio tumba dos postes y deja sin luz al sector

Dos vehículos chocaron durante la madrugada. No hubo víctimas mortales

Un estruendo alarmó a los moradores de las calles Tungurahua y Domingo Savio, en el sur de Guayaquil. En ese punto de la ciudad, dos carros chocaron entre sí y luego uno de ellos se fue contra un poste, derrumbándolo.

El hecho fue alertado a uniformados de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) de Guayaquil a las 04:00 de ayer. Las autoridades acudieron al lugar para conocer más detalles de lo sucedido.

De acuerdo con datos preliminares recabados por los agentes, un vehículo Ford Explorer gris que circulaba por Domingo Savio habría cruzado la intersección con la calle Tungurahua irrespetando la señal de pare. 

Por efecto de esa situación, otro automotor, un Kia Sportage rojo que iba por Tungurahua, fue impactado. Finalmente, luego de la colisión, el carro gris derribó el poste.

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Según los primeros reportes, el conductor del vehículo gris resultó herido y requirió asistencia médica. El otro chofer no se encontraba en el lugar cuando arribaron los agentes de la ATM.

Una situación que llamó la atención de los uniformados es que no había pertenencias de valor en el interior de ambos coches. Situación por la cual se presume que asaltantes podrían haber sustraído objetos.

Adicionalmente al poste derribado, otro más cayó a una cuadra de distancia, por efecto de la tensión de los cables conectados entre sí. Esa situación también provocó un corte de energía eléctrica en cuadras aledañas durante varias horas. Personal de la Corporación Nacional de Electricidad efectuó trabajos técnicos enfocados hasta restablecer el servicio.  

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