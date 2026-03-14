Alborada, cierres viales y desvío de buses: esta es la razón por la que habrá cambios

Más de 10 líneas sufrirán cambios en sus recorridos. Conoce los detalles de la obra que se realizará en el norte de Guayaquil

La movilidad en Guayaquil atraviesa un momento complejo. En los últimos meses, conductores y usuarios del transporte público han debido adaptarse a constantes cierres de calles, trabajos en avenidas principales y modificaciones en los recorridos de buses.

A esta situación se suma ahora una nueva obra que provocará restricciones de circulación y cambios temporales en rutas de transporte público en la ciudadela La Alborada.

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La medida responde al inicio de un proyecto de renovación urbana en la avenida Rodolfo Baquerizo Nazur, una de las arterias con mayor flujo vehicular del sector.

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Según informó la Agencia de Tránsito y Movilidad de Guayaquil, en coordinación con la Dirección de Obras Públicas del cabildo porteño, esta intervención busca modernizar varios componentes de la infraestructura vial que actualmente presentan desgaste.

Por esta avenida circulan aproximadamente 56.000 vehículos al día, lo que convierte a la obra en un proyecto de alto impacto para la movilidad del norte de la ciudad.

El eje central del proyecto es la rehabilitación integral del corredor vial. Los trabajos incluyen la reconstrucción del pavimento de hormigón, la renovación de aceras y parterres, así como la modernización de los sistemas de drenaje pluvial, alcantarillado sanitario y redes de agua potable. También se instalará nueva señalización horizontal y vertical.

Además, el plan contempla la construcción de aceras más amplias y sin obstáculos, diseñadas para facilitar el desplazamiento seguro de peatones, incluidas personas con movilidad reducida. La intervención busca mejorar tanto la seguridad vial como la circulación en una de las vías más transitadas del sector.

Las obras se ejecutarán en el tramo comprendido entre la avenida Agustín Freire y la avenida José María Egas, en sentido sur–norte.

Las autoridades prevén brindar declaraciones sobre más detalles de la obra este lunes 16 de marzo en la avenida Rodolfo Baquerizo Nazur (exteriores del local Super Éxito, frente a Pizza Hut de Garzocentro). En este espacio se dará a conocer finalmente cuándo empiezan las labores.

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Durante la primera etapa, ese segmento permanecerá cerrado al tránsito vehicular, aunque algunas intersecciones cercanas continuarán habilitadas para mantener la conectividad con las calles adyacentes.

También se aplicarán restricciones en el paso elevado ubicado junto al centro comercial Garzocentro. En ese punto se suspenderá temporalmente la circulación en sentido sur–norte que conecta las ciudadelas Garzota y La Alborada.

Como rutas alternativas, los conductores deberán incorporarse hacia la avenida Agustín Freire desde la avenida Guillermo Pareja, lo que podría generar mayor carga vehicular en esas vías durante los próximos meses.

El impacto también alcanzará al transporte público. Al menos once líneas de buses modificarán temporalmente sus recorridos para evitar el tramo intervenido. Entre ellas están las líneas 47, 62, 64, 82, 85, 89, 125, 131 y 143, que circularán por la avenida Rodolfo Baquerizo, desviándose por Agustín Freire hacia el redondel de Isidro Ayora y retomando luego por la avenida José María Egas.

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