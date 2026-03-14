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Guayaquil modifica horario de recolección de basura por toque de queda.Cortesía

Recolección de basura en Guayaquil cambia por toque de queda: nuevo horario

La empresa Urvaseo ajustó el horario del servicio de recolección de basura en Guayaquil por el toque de queda 

El servicio de recolección de basura en Guayaquil funcionará entre las 06:00 y 20:00 debido al toque de queda dispuesto por el Gobierno desde el 15 de marzo.

El servicio de recolección, barrido y transporte de desechos sólidos en Guayaquil modificará temporalmente su horario debido al toque de queda establecido por el Gobierno nacional.

La empresa Urvaseo informó que, en cumplimiento del Decreto Ejecutivo 329, las operaciones se realizarán entre las 06:00 y las 20:00.

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La medida responde a la restricción de movilidad dispuesta por el Gobierno, que establece toque de queda desde las 23:00 hasta las 05:00 a partir de este domingo 15 de marzo.

“Este horario permitirá que los camiones recolectores realicen sus rutas, descarguen en el relleno sanitario y regresen a las instalaciones antes del inicio de la restricción”, señaló la empresa en un comunicado.

Centros de acopio funcionarán con horario extendido

Para quienes no puedan ajustarse al nuevo horario de recolección, la empresa indicó que los ciudadanos podrán llevar sus desechos a los Centros de Acopio de Guayaquil.

Estos espacios operarán entre las 05:00 y las 23:00 durante el periodo de vigencia del toque de queda.

“Se reafirma así el compromiso con Guayaquil de continuar prestando este servicio esencial con responsabilidad”, concluyó la entidad.

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Dirección de los centros de acopio en Guayaquil

Estos son los puntos habilitados para recibir desechos en distintos sectores de la ciudad:

  • CAT Suburbio: Calle 40 entre la I y la J (Batallón del Suburbio)

  • CAT Sur: Av. Raúl Clemente Huerta, Mz. 38, solar 1

  • Trinitaria: Coop. Nuevo Ecuador III, Mz. 709, solar 12

  • Bahía: Calixto Romero y Cacique Álvarez

  • La Playita: Guasmo Sur, precoop. San Filipo, Paseo 58 SE y Av. 12 SE

  • Mucho Lote 2: Macro lote 1, Autopista Villa España 2

  • Mucho Lote 2: Macro lote 4-5-6-7, Autopista Villa España 2

  • Mucho Lote 2: Macro lote 2-3-8-9, Autopista Villa España 2

  • Ecuasal: Lotización Los Ranchos, Mz. 73, solar 1

  • Norte: Bastión Popular bloque 5, Mz. 310

  • Bastión Popular: bloque 10C, Mz. 1248, solar 1

  • Mapasingue: Coop. Mapasingue Oeste, Mz. 13C, solar 11

  • Hospital Universitario: Coop. Paraíso de la Flor, bloque 7, Mz. 339, solar 01

  • Parroquia Tenguel: Coop. 7 de Septiembre

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