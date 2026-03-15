EE.UU. y China celebran nueva ronda de negociaciones comerciales

Empezó la reunión de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)

Estados Unidos y China iniciaron este domingo 15 de marzo de 2026 una nueva ronda de consultas económicas y comerciales en la sede de la OCDE en París para abordar cuestiones como los aranceles, los controles tecnológicos y el comercio de minerales estratégicos como las tierras raras, y que está previsto que continúe el lunes.

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La reunión comenzó esta mañana y, tras un receso para comer, está previsto que prosiga esta tarde, indicó un miembro de la delegación estadounidense a los medios de comunicación presentes frente a la sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en la capital francesa, donde tiene lugar el encuentro.

La cita, encabezada por el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, y el viceprimer ministro chino, He Lifeng, tiene el objetivo también de facilitar el viaje del presidente estadounidense Donald Trump a Pekín para reunirse con el presidente chino Xi Jinping a finales de marzo.

El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, también participa en las conversaciones, que siguen a una serie de rondas celebradas el año pasado con el objetivo de aliviar las tensiones que amenazaban con un casi colapso del comercio entre las dos mayores economías del mundo.

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La sexta ronda y preparativos para que Trump viaje a Pekín

Este encuentro de París será exactamente la sexta ronda del mecanismo bilateral de consultas económicas y comerciales establecido en mayo de 2025 en Ginebra, tras las reuniones celebradas posteriormente en Londres, Estocolmo, Madrid y Kuala Lumpur, la última de ellas en octubre del año pasado.

Según dijeron a EFE fuentes conocedoras de las consultas, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) se ha limitado a ceder sus instalaciones para este encuentro.

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Estados Unidos sí pertenece a la OCDE, pero China no está en el grupo de las 38 democracias que integran el grupo, y se considera un país en desarrollo, pese a ser una potencia económica.

China participa en la OCDE desde 1995 en diálogos y proyectos conjuntos en calidad de integrante del grupo de "Socios Clave", junto a Brasil, India, Indonesia y Sudáfrica.

Las conversaciones llegan en un momento de fricciones comerciales y después de que el Tribunal Supremo de EE.UU. limitara parte del marco jurídico utilizado por Washington para imponer aranceles a China, en un escenario internacional marcado además por la volatilidad energética tras el estallido de la guerra contra Irán.

Diferentes analistas políticos son escépticos sobre un hipotético avance comercial significativo en esta ronda de conversaciones en París o en la cumbre de Pekín de finales de mes.

Trump tiene previsto realizar una visita a China entre el 31 de marzo y el 2 de abril, con vistas a un encuentro con su homólogo chino, Xi Jinping, y al posible anuncio de acuerdos comerciales entre ambas potencias.

Durante la visita de Estado que Trump realizó a China en 2017, Washington anunció acuerdos y compromisos de inversión por valor de unos 250.000 millones de dólares.

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