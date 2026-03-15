Parque del sur de Guayaquil fue atendido tras reclamos ciudadanos

Los árboles fueron podados. Las lluvias provocaron que el sitio se llenara de ramas.

El deterioro de varios parques en Guayaquil se ha convertido en una queja recurrente entre los moradores, especialmente en sectores del sur de la ciudad. Durante las temporadas de invierno, cuando las lluvias se intensifican, es frecuente que la maleza crezca sin control y que estos espacios permanezcan largos periodos sin mantenimiento. Esto ocurrió en un parque de La Saiba, al sur de Guayaquil.

En muchos casos, los vecinos advierten que el abandono convierte a los parques en focos de insalubridad e incluso en potenciales criaderos de mosquitos.

Este escenario ha sido señalado en distintas ocasiones por ciudadanos que reclaman mayor atención a los espacios públicos. La acumulación de vegetación, hojas secas y basura no solo afecta la imagen de los barrios, sino que también limita el uso de los parques como áreas de recreación para niños y familias.

Parque de La Saiba fue atendido tras publicación de EXPRESO

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Tras la publicación de un reportaje de EXPRESO que evidenció el estado de abandono de uno de estos espacios, el Municipio de Guayaquil realizó una intervención en el parque conocido como Parque de Los Perritos, ubicado en la ciudadela La Saiba.

Durante la jornada, la empresa municipal Parques EP ejecutó labores de mantenimiento en el área verde. Entre los trabajos se incluyeron la poda de árboles, la limpieza de maleza, el retiro de ramas y la recolección de hojas acumuladas, acciones que permitieron recuperar parte del espacio para el uso de los residentes del sector.

La intervención también contó con la participación de otras dependencias del cabildo. Personal de la Dirección de Obras Públicas realizó trabajos relacionados con el ordenamiento de cables y además informó a los moradores sobre futuros proyectos de mejoramiento vial en la zona. Paralelamente, la empresa Circular EP difundió recomendaciones sobre reciclaje y cuidado del entorno.

Brigada veterinaria también atendió en el sitio

Las mascotas también recibieron atención veterinaria. CORTESÍA

Las labores de limpieza también se extendieron a los alrededores del parque. La Dirección de Aseo Cantonal, Mercados y Servicios Especiales efectuó la recolección de residuos en el sector, mientras que brigadas de Pro Animal brindaron atención a mascotas del barrio mediante la aplicación de tratamientos antiparasitarios.

Durante la jornada, varios vecinos aprovecharon los servicios ofrecidos. Una de las moradoras del sector acudió con su mascota para recibir atención veterinaria y destacó la importancia de este tipo de actividades para la comunidad.

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