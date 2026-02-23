Décimo cuarto sueldo 2026 en Ecuador: monto, fechas y cómo calcularlo

El décimo cuarto sueldo en Ecuador será de 482 dólares en 2026. Conozca fechas de pago y cálculo

El décimo cuarto sueldo, beneficio laboral que se paga en Ecuador cada año, representa un ingreso adicional equivalente a un salario básico

El décimo cuarto sueldo es uno de los beneficios laborales obligatorios para los trabajadores bajo relación de dependencia en Ecuador. Para 2026, este ingreso corresponde a 482 dólares, valor equivalente al salario básico unificado vigente.

Este pago adicional, también conocido como bono escolar, fue creado para apoyar a las familias con los gastos del inicio del año lectivo. La medida se estableció el 29 de octubre de 1968, durante el gobierno de José María Velasco Ibarra, a través de la Ley 68-010.

Antes de esta normativa, en la administración de Carlos Julio Arosemena Monroy, se instauró el décimo tercer sueldo, beneficio que se paga en diciembre y que es conocido como el aguinaldo navideño.

Fechas de pago según la región

El plazo para cancelar el décimo cuarto sueldo depende de la región del país.

En la Costa y Galápagos, los empleadores deben realizar el pago hasta el 15 de marzo. En cambio, en la Sierra y Amazonía la fecha límite es el 15 de agosto.

Esto significa que los trabajadores de la Costa y Galápagos recibirán este beneficio en las próximas semanas. Quienes hayan trabajado durante todo el período correspondiente obtendrán el valor completo de 482 dólares.

En caso de no haber laborado el año completo, el monto se paga de forma proporcional al tiempo trabajado.

Cómo calcular el décimo cuarto sueldo

El cálculo del proporcional parte del salario básico unificado. Para obtener el valor, se divide 482 dólares para los 12 meses del año y el resultado se multiplica por el número de meses trabajados.

Otra alternativa es utilizar la calculadora disponible en el portal del Ministerio del Trabajo donde se pueden ingresar las horas laboradas en cada mes. En una jornada completa se consideran 240 horas mensuales.

Período que se toma en cuenta

Para determinar quién recibe el pago completo, se toma en cuenta un período específico.

En la Costa y Galápagos el cálculo va desde el 1 de marzo de 2025 hasta el 29 de febrero de 2026.

Mientras que en la Sierra y Amazonía el período se cuenta desde el 1 de agosto de 2025 hasta el 31 de julio de 2026.

Las autoridades laborales recuerdan que este beneficio es obligatorio. Los empleadores que no cumplan con el pago dentro del plazo establecido pueden enfrentar multas que van desde tres hasta 20 salarios básicos unificados, según lo determine la normativa laboral vigente.

