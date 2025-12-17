Calculadora décimo tercer sueldo 2025: cómo saber cuánto recibir de bono navideño

El Ministerio de Trabajo habilitó una herramienta para calcular el monto que te corresponde de décimo tercer sueldo

Ministerio de Trabajo habilitó una herramienta para que los trabajadores realicen el cálculo.

Diciembre trae consigo la época navideña, pero también uno de los bonos más esperados por los trabajadores tanto del sector público como privado, el décimo tercer sueldo.

Este bono anual tiene como fin ayudar a las familias ecuatorianas a cubrir los gastos típicos de diciembre, como la compra de regalos, celebraciones y el pago de deudas.

Tradicionalmente, el décimo tercer sueldo se paga hasta el 24 de diciembre. Sin embargo este 2025, el sector público recibió el bono navideño adelantado el pasado 14 de noviembre, por disposición del presidente Noboa.

Por otro lado, la empresas privadas ya están pagando el décimo, ¿pero cuánto debes recibir? te ayudamos a realizar el cálculo.

¿Cómo calcular el décimo tercer sueldo?

El cálculo del décimo tercer sueldo en Ecuador se basa en el salario mensual de cada trabajador, considerando también bonificaciones, horas extras y otros conceptos salariales recurrentes durante el año. La fórmula para calcularlo es sencilla:

Fórmula: (Sueldo mensual x 12) / 12

Para facilitar este cálculo, el Ministerio de Trabajo ha habilitado una herramienta en su sitio web oficial, una calculadora que permite a los trabajadores obtener el monto exacto de su décimo tercer sueldo de manera rápida y precisa.

CALCULA INGRESANDO A ESTE ENLACE: calculadoras.trabajo.gob.ec/tercero

El uso del décimo tercer sueldo suele destinarse para compras o ahorros. CANVA

