PLAN SALUD
TERRENOS LA LIBERTAD
Los terrenos en La Libertad están rodeados por cuerpos de agua.JOFFRE LINO/EXPRESO

La polémica venta de terrenos en La Libertad aterriza en la UAFE

Concejal también prevé presentar el caso ante la Fiscalía General del Estado. Urbanistas expresan su preocupación

La polémica en torno a la venta de 93 hectáreas de terreno por parte del Municipio del cantón La Libertad, en la provincia de Santa Elena, por un valor de 2,7 millones de dólares, empieza a encaminarse hacia el conocimiento de las autoridades de control del Ecuador.

Según las denuncias formuladas desde el propio Concejo Cantonal, la controversia se centra en que la venta se realizó sin convocar a una subasta pública ni evaluar otras ofertas; por el contrario, únicamente se aceptó la solicitud de compra presentada por Jenny Elvia Ramírez Palma, de quien existe poca información pública.

Diario EXPRESO intentó comunicarse con el alcalde de La Libertad, Francisco Tamariz, para consultarle sobre la venta de las 93 hectáreas de terreno; sin embargo, no hubo respuesta a los intentos de contacto realizados a través de su teléfono personal, su equipo de comunicación ni el Municipio.

Concejal de La Libertad lleva el caso de los terrenos a la UAFE

Por otra parte, Bruno Dedé, concejal peninsular que ha liderado los cuestionamientos al alcalde Tamariz por la opaca venta de los terrenos, indicó a este Diario que el caso pronto llegará al conocimiento de las autoridades de control del país, a fin de que el Municipio de La Libertad responda.

De hecho, a través de un comunicado público, el concejal Dedé anunció que presentó ante la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) una alerta formal por una presunta “operación inusual” en la venta de las 93 hectáreas por parte del Municipio liderado por el alcalde Francisco Tamariz.

No obstante, el concejal también señaló que prevé presentar el caso ante la Fiscalía General del Estado para que se investiguen presuntos delitos en la opaca compraventa de los terrenos, aunque sostuvo que primero esperará una respuesta oficial de la Alcaldía de Tamariz antes de hacerlo.

“La siguiente (acción) será en Fiscalía. Estoy a la espera de que la Alcaldía (de La Libertad) responda algo, pero si no lo hacen, de todas formas notificaré eso para que respondan ante la autoridad competente”, declaró el concejal al ser consultado por este medio.

Los requerimientos de información realizados, acotó, se refieren al análisis efectuado para consignar el valor de las hectáreas vendidas. “Determinar si el valor que se ha puesto es o no adecuado, considerando que alrededor se encuentran la vía perimetral y las manzanas más próximas”.

Según explicó Dedé, los 2,94 dólares consignados por metro cuadrado en las 93 hectáreas están por debajo de los valores de los terrenos aledaños. “Los terrenos están al pie de la vía perimetral y resulta que el metro cuadrado en esa zona está a 9 dólares. Las manzanas que están al otro lado y a medio kilómetro de la vía también están casi a 9 dólares el metro cuadrado”, indicó.

Urbanistas expresan su preocupación por la falta de información

Arquitectos urbanistas coinciden en que, al no conocerse con claridad el proyecto que se ejecutaría en el lugar, han surgido múltiples especulaciones en torno a la decisión municipal adoptada el mes anterior. Hasta el momento, el alcalde Tamariz ha explicado que se trata de un proyecto de carácter agroturístico presentado por la compradora, quien no asistió a la reunión de aprobación de la venta.

El arquitecto Juan Rodríguez Mirabá considera contradictorio el destino planteado para el terreno, dado que La Libertad es un cantón eminentemente urbano y su planificación debería orientarse hacia ese modelo de desarrollo. Además, señaló que el desconocimiento sobre quiénes serían los inversionistas genera incertidumbre respecto del verdadero alcance del proyecto.

“¿Que el proyecto vaya a ser beneficioso directamente para los pobladores de La Libertad? Lo dudo. Tal vez sí lo sea para los inversionistas. Solo la compra del terreno supera los dos millones de dólares, lo que evidencia que se trata de una iniciativa de gran magnitud”, expresó Rodríguez Mirabá.

Por su parte, Roy Mora Salinas, presidente del Colegio de Arquitectos de la Península, confirmó a este medio que el gremio desconoce el contenido técnico del proyecto. Indicó que, en casos de venta de grandes extensiones de tierra, es indispensable contar con criterios profesionales y procesos adecuados de socialización.

“Si realmente se hubiese pensado en el desarrollo de la ciudadanía, esa área debió planificarse para otros fines. El cabildo estaría yendo en contra de los espacios públicos. No existe una justificación clara que explique una venta tan inusual”, sostuvo el dirigente gremial.

TAGS

