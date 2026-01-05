La ocupación hotelera por feriado de Fin de Año fue la más alta de la última década

Fenacaptur estima que el sector turístico movió $ 130 millones en este feriado de Fin de Año.

La ocupación hotelera promedio nacional durante el feriado de Año Nuevo 2026 alcanzó el 53,09%, el nivel más alto registrado en la última década para este festivo, superando en 8,73 puntos porcentuales el resultado de 2025.

Resultados de ocupación hotelera por provincia

Así lo dio a conocer un informe del Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones, que señala que las cinco provincias con mayor ocupación hotelera durante el feriado fueron Santa Elena, que lideró con un 93,84%; Napo con 88,55%; Pastaza con 84,87%; Azuay que alcanzó el 79,24%; y Tungurahua con 75,20%, confirmando la alta preferencia por destinos de sol y playa, naturaleza y turismo de bienestar.

Estos resultados, dice la cartera de Estado, "reflejan el dinamismo del turismo interno y la efectividad de las medidas adoptadas para el feriado, que permitieron sostener altos niveles de ocupación hotelera incluso en un período más corto, fortaleciendo las economías locales y el empleo en los territorios turísticos".

Incentivos tributarios y mejor seguridad ayudó en la reactivación

El Ministerio atribuye estas cifras al asueto no recuperable del viernes 2 de enero y la reducción del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 15% al 8% para los servicios turísticos, medidas dispuestas por el Gobierno, con el fin de incentivar el uso de la oferta de alojamiento disponible del país y la movilización interna.

La Federación Nacional de Cámaras Provinciales de Turismo (FENACAPTUR) coincide con las cifras nacionales; sin embargo, sus cifras llegan a ser mucho más optimistas en ciertos balnearios. "La ocupación nacional estuvo en un 53 %, pero en Santa Elena creemos que superó el 120%, hubo una sobreoferta", dijo Holbach Muñetón, presidente del gremio.

Esa dinámica del sector turístico, estima Holbach, pudo haber movido unos $ 130 millones, por encima de los $ 104 millones alcanzados en el mismo feriado de 2025.

"Lo consideramos como un éxito, y para mi se debe también a un tema de seguridad. Hemos visto un despliegue formidable de policías, militares, agentes de tránsito, coordinación de gobiernos autónomos. Ahora en lo que hay que trabajar es en mejorar la conectividad terrestre, arreglo de carreteras y conectividad aérea, bajar el precio de pasajes. Cuando sucedan estas dos cosas, esos números se duplicarán y tendremos más destinos con excelente ocupación".

