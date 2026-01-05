Viajes 2026 exigirán mayor planificación, seguridad y organización previa

El 2026 se perfila como un año clave para los viajeros. Con un panorama turístico internacional que vuelve a tomar fuerza y un mercado cada vez más dinámico, los especialistas coinciden en que el próximo año estará marcado por viajes más planificados, experiencias inmersivas en la naturaleza y la búsqueda de destinos seguros y auténticos.

En esta nueva etapa del turismo, la organización previa se convierte en el eje central para evitar imprevistos, optimizar recursos y aprovechar al máximo cada destino. Tanto el consultor ecuatoriano Jorge Mori como el promotor internacional de turismo David Muñoz coinciden en que la clave para viajar bien en 2026 será informarse, anticiparse y comprender que el viajero actual requiere orden, seguridad y experiencias con sentido.

Ecuador y las riquezas del turismo interno

Para Mori, Ecuador seguirá destacando en 2026 gracias a su diversidad geográfica y cultural, pero viajar dentro o fuera del país exigirá una planificación más consciente. Él recuerda que Galápagos continuará como el destino ancla del Ecuador, seguido por Quito, Guayaquil y Cuenca, ciudades que funcionan como base y entrada para rutas más amplias. Además, resalta que en 2026 ciertos destinos de tendencia —como Baños de Agua Santa, Otavalo y Manta— crecerán si se fortalece la organización y la seguridad del visitante.

“Para mí, todas las épocas son buenas para visitar el país… al estar en la mitad del mundo no tenemos problema de estacionalidad”, explica, recordando que la ventaja de Ecuador radica en su clima estable, lo que permitirá que tanto turistas nacionales como extranjeros planifiquen viajes durante cualquier mes del año sin temor a perder oportunidades por fenómenos climáticos marcados. Pero advierte que, incluso con esta ventaja, el 2026 demandará planificación anticipada, especialmente en temporadas altas y feriados prolongados.

El turismo internacional: La Copa Mundial de Fútbol 2026

David Muñoz, con experiencia en ferias internacionales y movimiento turístico global, sostiene que en 2026 los viajeros buscarán destinos con identidad fuerte: Japón por su cultura, Bali por su naturaleza, Tailandia por su riqueza gastronómica y el eje cafetero colombiano por la experiencia sensorial del café. A esto se suma un ingrediente adicional: la Copa Mundial de Fútbol que se celebrará entre Estados Unidos, México y Canadá, lo que moverá millones de turistas y elevará la demanda de vuelos, estadías y seguros de viaje.

Por eso, Muñoz enfatiza que 2026 no será un año para improvisar. “Las personas no quieren viajar solas; buscan viajar acompañadas”, asegura, señalando que los viajes en grupo serán tendencia tanto por seguridad como por economía. Además, destaca la importancia de preparar el itinerario con horas de vuelo estratégicas, evitando llegar de noche o perder días innecesarios por falta de información.

La planificación será vital para los viajeros del 2026

Ambos expertos coinciden en que 2026 será el año de la planificación inteligente. Mori recomienda buscar siempre fuentes oficiales para armar un viaje seguro, desde información turística hasta operadoras registradas. Para él, una buena planificación evita pérdidas de tiempo y reduce gastos innecesarios.

Muñoz, desde su experiencia operativa en su agencia FlyDaily, va más allá: sugiere verificar directamente en la aerolínea que el boleto esté emitido, llamar al hotel para confirmar check-in y servicios, comprar con anticipación entradas a museos y atracciones, y organizar desde el teléfono todo lo relacionado al viaje. “Todo está en internet… pero hay que anticiparse a todo”, afirma, subrayando que un viajero informado evita más del 80% de los inconvenientes habituales. También aconseja viajar ligero, revisar los medios de pago del país de destino, tomar precauciones para evitar fraudes y preparar un presupuesto equilibrado entre efectivo, tarjeta y plataformas de pago.

La tecnología y la inteligencia artificial en los viajes

La tecnología será un apoyo para los viajeros de 2026, pero ninguno de los expertos la considera suficiente por sí sola. Aunque las agencias incorporen experiencias de realidad virtual o itinerarios automáticos generados por inteligencia artificial, Muñoz advierte que la IA no contempla factores humanos como retrasos, seguridad, tráfico, festividades locales o cambios de última hora. Por ello, recomienda combinar herramientas tecnológicas con verificación manual y criterio personal.

El 2026 será un año para viajar más, pero también para viajar mejor. Los destinos serán más competitivos, las experiencias serán más especializadas y los viajeros necesitarán información clara y anticipación. Planificar, verificar y prepararse serán las tres acciones indispensables para que cada aventura fluya sin contratiempos. Con la guía adecuada y el enfoque correcto, el próximo año puede convertirse en uno de los mejores momentos para explorar el mundo dentro y fuera del Ecuador, vivir nuevas experiencias y descubrir que viajar no solo depende del destino, sino de la manera en que lo construimos desde el primer día de planificación.

