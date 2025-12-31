Fin de año: por qué aumentan las emergencias veterinarias

Veterinarios advierten que la pirotecnia y alimentos tóxicos provocan cada año un aumento de emergencias en perros y gatos

El estrés acústico, las intoxicaciones y los accidentes domésticos siguen siendo los principales riesgos para las mascotas durante las celebraciones de fin de año.

En Ecuador, las celebraciones de fin de año representan uno de los momentos de mayor riesgo para perros y gatos. El uso de pirotecnia, el incremento de visitas en casa y la presencia de alimentos tóxicos para ellos pueden desencadenar emergencias que, en muchos casos, terminan en clínicas veterinarias.

El estrés acústico, los alimentos tóxicos y la automedicación

El médico Evert Reyes Cruz, de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad de Guayaquil, explica que el problema más frecuente es el estrés acústico: “Los perritos y gatos tienen un oído mucho más desarrollado que nosotros, y el ruido de la pirotecnia puede generar taquicardia, shock, desorientación y hasta extravíos o atropellamientos”.

A este riesgo se suman otros igual de graves: el consumo accidental de chocolate, licores, uvas, pasas o restos de comida con alto contenido de condimentos. Según el especialista, estos productos pueden provocar intoxicaciones severas, pancreatitis o fallas renales. “El hueso cocido es uno de los errores más comunes. Se astilla fácilmente y puede perforar el aparato gastrointestinal; es una emergencia terrible para las mascotas”, añade.

¿Cómo cuidar a nuestras mascotas?

Por ello, los veterinarios recomiendan mantener estos alimentos fuera de su alcance y sustituirlos por juguetes seguros, que prevengan el deseo de morder cables, luces o adornos del árbol, los cuales también representan peligros por sus plásticos, vidrios y metales.

Reyes destaca que existen dos medidas claves para enfrentar el estrés acústico. La primera es acondicionar un espacio seguro: “Preparar un cuarto o un baño donde no ingrese mucho ruido, poner música relajante y acompañar al animal genera una sensación de seguridad”.

La segunda es el vendaje Tellington, una técnica que envuelve al animal en forma de ocho: “La presión transmite una sensación de abrazo, como envolver a un bebé”. El veterinario insiste también en la responsabilidad del entorno familiar: evitar que las visitas alimenten a las mascotas y rechazar la automedicación. “Un sedante solo debe administrarse con receta y dosis exacta de un veterinario certificado. La sobredosis también es una emergencia real”, concluye.

