María Delia García: "El voluntariado no es un par de manos extras, es presencia"

Acorvol reafirma que cada contribución importa y que el servicio es esencial para reconstruir el tejido social en 2026

La presidenta de Acorvol, María Delia García, asegura que el voluntariado es un puente entre la urgencia y la esperanza; donde otros ven sombras, el voluntariado enciende luces.

En un contexto nacional que demanda unión, organización y respuestas solidarias, Acorvol —la Asociación Coordinadora del Voluntariado del Guayas— cumple 52 años articulando esfuerzos para acompañar, servir y fortalecer a comunidades vulnerables. Su presidenta, María Delia García, comparte una mirada esperanzadora para el 2026 a EXPRESO y reflexiona sobre los retos, la misión del voluntariado y el compromiso que sostienen ante los cambios normativos y sociales que atraviesa el país.

¿Cuál es la proyección de Acorvol para el año 2026?

El lema global de Naciones Unidas para el voluntariado en 2026 es “Cada contribución importa”, y refleja que todo acto, por pequeño que sea, genera impacto cuando es parte de un esfuerzo colectivo. Acorvol, con 52 años de servicio, sigue siendo relevante y profundamente necesario. Queremos construir el Acorvol 2030, con una mirada estratégica alineada a la Ley Orgánica de Acción Voluntaria y fortaleciendo alianzas con gobiernos locales y sector privado.

¿Cómo ve la situación del voluntariado frente a los cambios normativos y la incertidumbre que existe en algunas fundaciones?

El voluntariado de Guayaquil está unido, sólido y comprometido. Queremos estar listos para los nuevos cambios, seguir las nuevas rutas y continuar siendo un modelo de servicio organizado. Todas las fundaciones afiliadas están comprometidas, saben lo que deben cumplir y lo seguirán haciendo. Acorvol es la organización más sólida del país en su tipo. Hoy, además, tenemos la representación nacional en el Sistema Nacional de Voluntariado.

¿Qué trabajo desarrollarán para fortalecer al voluntariado desde un enfoque nacional?

Somos los únicos representantes de la región Costa y necesitamos levantar información clara: quiénes somos, cuántos somos, qué hacemos y cuál es nuestro impacto. Por eso estamos en conversaciones con los gobiernos locales para trabajar juntos en 2026. El voluntariado no compite con las instituciones; somos manos de ayuda, no manos extra. Tenemos territorio, buena voluntad y servicio probado. Lo que necesitamos es articulación y recursos para seguir sosteniendo a las comunidades.

¿Cuál es el valor del voluntariado y por qué se convierte en un brazo esencial para la sociedad, especialmente en un país con desafíos sociales, económicos y humanos tan marcados como el nuestro?

Más allá de la técnica y de la organización —que son necesarias para hacer incidencia pública, actuar de forma formal y garantizar que la ayuda llegue a donde realmente debe llegar— el voluntariado es, sobre todo, esperanza. Es fe en días mejores, es un acto de confianza en el futuro y en la capacidad que tenemos de sostenernos unos a otros.

Los voluntarios y voluntarias representan esa esencia del servicio: son presencia, acompañamiento, escucha, entrega, manos que trabajan, pero también corazones que abrazan.

El voluntariado no solo mejora la sociedad, la humaniza. Y en momentos en que el país vive tensiones, desigualdades o incertidumbres, esta red de personas organizadas se convierte en un soporte fundamental para miles de familias y comunidades.

