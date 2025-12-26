Proyecto ecuatoriano entra al radar de Google para estudiar el cambio climático

La iniciativa de la UTPL combinará imágenes satelitales con torres Eddy Covariance para evaluar la salud de los bosques

La UTPL fue seleccionada para usar AlphaEarth, una IA que analiza ecosistemas con datos satelitales y mediciones directas para entender el cambio climático en el país.

La lucha contra el cambio climático avanza hoy al ritmo de la ciencia y la tecnología. En un escenario global donde entender los ecosistemas requiere datos cada vez más precisos, Ecuador dio un paso relevante: un proyecto de la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL) fue seleccionado por Google DeepMind para utilizar AlphaEarth, una nueva herramienta basada en inteligencia artificial capaz de crear “huellas digitales” de cada lugar del planeta. Este reconocimiento coloca a la UTPL entre un reducido grupo de instituciones elegidas en el programa Satellite Embeddings Dataset Small Grants, diseñado para impulsar investigaciones ambientales con datos satelitales de libre acceso.

El proyecto, liderado por el docente e investigador Franz Pucha Cofrep, destaca por combinar tecnología satelital avanzada con mediciones directas en campo, una propuesta poco común en la región. “Para mí, este reconocimiento de Google es un logro muy significativo en mi trayectoria académica… recibir su respaldo refleja la calidad del trabajo que realizamos desde la UTPL”, señala Pucha, quien desarrolla estudios doctorales en Alemania con apoyo de cooperación científica.

Torres que miden la “respiración” de los bosques

El corazón del proyecto está en los datos generados por las torres Eddy Covariance, instaladas en bosques secos y húmedos del sur del país. Estas estructuras, de más de 20 metros de altura, miden en tiempo real cuánto dióxido de carbono absorben o liberan los ecosistemas, algo así como monitorear sus pulmones. Esta información permite saber si un bosque está sano —capturando carbono y refrescando el clima— o estresado por sequías y altas temperaturas, lo que puede llevarlo a liberar CO₂.

"Creo que lo que llamó la atención de Google fue que estos datos prácticamente no existen en Ecuador ni en gran parte de Latinoamérica. Al combinarlos con imágenes satelitales procesadas con IA, demostramos que podemos evaluar con precisión la salud de los ecosistemas”, explica el investigador.

Los registros de estas torres son esenciales para comprender fenómenos recientes: en algunos ecosistemas ecuatorianos, especialmente en los bosques secos, las sequías prolongadas y las variaciones abruptas del clima han provocado que, en vez de capturar carbono, lo liberen, agravando el calentamiento global.

El proyecto seleccionado por Google analizará patrones de absorción y emisión de carbono para entender los efectos del calentamiento global en bosques secos y húmedos. Cortesía

La contribución de AlphaEarth: una huella digital del planeta

AlphaEarth utiliza inteligencia artificial para analizar imágenes satelitales y generar representaciones matemáticas —embeddings— que funcionan como una huella digital de la superficie terrestre. Esto permite monitorear cambios en bosques, suelos y vegetación con una precisión inédita.

Gracias a esta herramienta, la UTPL podrá identificar patrones de pérdida de vegetación, recuperación forestal, estrés hídrico y emisiones de carbono, con menor carga computacional que los métodos tradicionales. “Esta tecnología agiliza el monitoreo ambiental y abre la posibilidad de que más investigadores de la UTPL participen en iniciativas globales de IA aplicada a la sostenibilidad”, detalla la documentación oficial del proyecto.

Impacto nacional: ciencia para tomar mejores decisiones

La investigación también tiene una dimensión estratégica para el país. La comparación entre bosques, pastizales y otros usos del suelo permitirá generar información local para políticas públicas, desde conservación y restauración hasta planificación territorial. “Los datos reales de cuánto carbono capturan nuestros bosques versus los pastizales permiten formular decisiones basadas en evidencia ecuatoriana, no en modelos importados”, se explica en el cuestionario técnico.

Además, el método desarrollado por Pucha será replicable para otros países latinoamericanos sin necesidad de equipos demasiado costosos, algo que Google consideró crucial al seleccionarlo entre propuestas científicas de todo el mundo.

