Proyecto 'Donde Importa': Off-Pace transformó la Navidad de Junquillal 

El proyecto 'Donde Importa' reunió a voluntarios, marcas y la comunidad para entregar 400 regalos y 400 canastas básicas

La iniciativa nació sin grandes presupuestos ni estructuras formales, pero con una convicción clara: llevar alegría, alimento y acompañamiento a niños y familias que, de otra forma, no habrían tenido un regalo esta Navidad. Así surgió 'Donde Importa', un proyecto impulsado por el movimiento runner Off-Pace Run, que en apenas dos semanas movilizó a decenas de voluntarios, marcas aliadas y una comunidad entera para llegar hasta Junquillal, en Vía Salitre, y transformar la realidad de cuatro escuelas rurales.

Marco Puruncajas, representante del movimiento, cuenta que la acción no provino de una fundación formal, sino del deseo de convertir la influencia de su comunidad deportiva en un motor de impacto. “No fue una fundación, lo hicimos como uno de los proyectos de Off-Pace. La comunidad apoyó bastante en las donaciones y creo que esto sirvió perfecto como programa piloto”, explica. Su objetivo era ambicioso: entregar más de 400 regalos, 400 canastas básicas, 400 sorpresitas y más de 800 sándwiches, beneficiando a alrededor de 1.600 personas entre niños y adultos.

Estrés laboral: cómo la mala postura generan dolores físicos que muchos normalizan Leer más

Un proyecto que germinó desde la historia familiar

La idea nació de un recuerdo íntimo. Desde hace años, la familia de Puruncajas entrega regalos en Navidad, aunque en pequeñas cantidades: 50, tal vez 100. Pero este diciembre quiso ir más allá. “Ahorita que tenemos una plataforma, una comunidad y el apoyo de muchas marcas, dije: ¿por qué no hacemos algo más masivo?”, relata. La decisión marcó un punto de inflexión para Off-Pace Run.

El proyecto se publicó el 30 de noviembre y la entrega se realizó el 13 de diciembre. En menos de 14 días, lograron movilizar a decenas de personas y recursos. Dentro de la comunidad se recaudaron 800 dólares, invertidos íntegramente en juguetes. A esto se sumaron aportes cruciales de distintas marcas que aportaron artículos de higiene. Además, para las familias con bebés recién nacidos, se entregaron pañales, un alivio importante en hogares donde escasean recursos.

El proyecto reunió a cuatro escuelas rurales y permitió entregar 400 canastas básicas, juguetes, sorpresitas y más de 800 sándwiches en una jornada segura y comunitaria. Cortesía

La logística para llegar a un lugar seguro

El equipo viajó a Junquillal acompañado de aproximadamente 24 voluntarios, aunque más de 40 participaron previamente envolviendo regalos, armando canastas y preparando alimentos. La intervención no solo incluyó entrega de víveres: también se organizaron juegos, concursos, dinámicas y villancicos.

“Queríamos crear una experiencia, no solo repartir regalos”, explica Puruncajas. Los niños participaron en Simón Dice, juegos con hula hulas, concursos de sillas y actividades que culminaron con la entrega de biblias como recuerdo.

La acción solidaria buscó garantizar una Navidad digna para familias en situación vulnerable, combinando ayuda material y actividades de integración para los niños. Cortesía

Más que regalos: un mensaje de comunidad

Además de los 400 niños beneficiados, el proyecto alcanzó a 400 familias que recibieron alimentos suficientes para aliviar la presión que representa diciembre para hogares en situación vulnerable. La iniciativa superó ampliamente la entrega simbólica de regalos y se convirtió en un acompañamiento tangible para comunidades rurales donde la asistencia social suele ser escasa.

RELACIONADAS Pesebres creativos y sostenibles se exhiben en la PUCE hasta el 6 de enero

Los voluntarios también prepararon y entregaron más de 800 sándwiches, lo cual generó un ambiente de convivencia comunitaria que fortaleció los vínculos entre familias, escuelas y organizadores. “No sé si me faltó algo más”, dice Puruncajas al repasar la magnitud del evento, pero sus palabras terminan resumiendo el corazón del proyecto: “Impactamos alrededor de 1.600 personas”.

En medio de un contexto de vulnerabilidad, la iniciativa ofreció un mensaje de esperanza y comunidad a niños y familias de Junquillal. Cortesía

¿Qué viene ahora para Off-Pace?

Aunque 'Donde Importa' nació como una acción puntual, Puruncajas ya visualiza una estructura más sólida. “Quisiera que el próximo año podamos crear una fundación Off-Pace para organizar eventos benéficos más seguidos”, confiesa. Para él, esta experiencia logró demostrar que su comunidad está lista para dar el siguiente paso.

El evento dejó claro que cuando una red de personas se articula con un propósito real, el impacto es mayor de lo imaginado. Y que, a veces, las transformaciones más profundas empiezan justo donde importa: en lo pequeño, en lo humano, en lo urgente.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? SUSCRÍBETE AQUÍ