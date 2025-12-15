Expreso
Pesebres en la PUCE
La tradicional exposición de pesebres en la PUCE promueve la identidad cultural, la fe y el uso de materiales reciclados como parte del compromiso institucional.Cortesía

Pesebres creativos y sostenibles se exhiben en la PUCE hasta el 6 de enero

La muestra reúne creaciones elaboradas por la comunidad universitaria y estará abierta al público hasta el 6 de enero

La Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE) abrió una nueva edición de su tradicional exposición de pesebres, reafirmando su compromiso con la preservación de las tradiciones culturales y espirituales que forman parte de la identidad ecuatoriana. Esta iniciativa anual convoca a la comunidad universitaria a reinterpretar el nacimiento de Jesús desde una mirada creativa, colectiva y contemporánea. La muestra esta abierta al público desde el 10 de diciembre hasta el 6 de enero en el Centro Cultural de la PUCE.

El tradicional pesebre como expresión de fe y ciencia

El pesebre, como expresión simbólica de la Navidad, trasciende generaciones por su sencillez y profundidad espiritual. Su origen se remonta al término latino praesēpe, que hacía referencia a un recipiente para alimentar animales, y con el paso del tiempo se convirtió en una representación cargada de significado religioso y cultural. Esta tradición permite narrar el nacimiento de Jesús y mantener vivo el espíritu navideño a través del arte y la fe.

Cada pesebre presentado en la exposición es el resultado de un proceso colaborativo que refleja la diversidad de miradas y sensibilidades presentes en la comunidad universitaria. La iniciativa se consolida así como un espacio de encuentro y reflexión colectiva.

Pesebres en la PUCE
Estudiantes, docentes y colaboradores reinterpretan el nacimiento de Jesús desde el arte, la creatividad y el trabajo colectivo.Cortesía

Un aspecto destacado de la muestra es el uso de materiales reciclados en la elaboración de los pesebres, lo que refuerza el compromiso institucional con la sostenibilidad y el cuidado del entorno. A través del arte, la universidad busca generar conciencia sobre la responsabilidad social y ambiental, integrando estos valores en una celebración tradicional que dialoga con los desafíos actuales.

Una manifestación artística que busca mantener tradición

Francisco Arrieta, director del Centro Cultural de la PUCE, destacaó a EXPRESO que esta exposición representa mucho más que una manifestación artística. 

“El pesebre no solo es una expresión artística, sino también un acto de memoria, esperanza y fe compartida que enriquece nuestro espíritu navideño”, señaló. Con actividades complementarias como el Pase del Niño y la Eucaristía Navideña, la PUCE invita a su comunidad y al público en general a vivir la Navidad en un ambiente de unión y compromiso social.

