Adriana Bowen
Adriana Bowen con Lue Mansilla.Cortesía

Adriana Bowen: "Estoy completamente enamorada de Lue"

La actriz fue sorprendida con un anillo de compromiso por Lue Mansilla en un viaje a Mindo

El amor volvió a sonreírle a Adriana Bowen. La actriz encontró la felicidad junto a Lue Mansilla, a quien conoció en el programa Soy el mejor.

El 1 de enero, el peruano la sorprendió con un anillo de compromiso durante un paseo por Mindo, conocido como la capital mundial de las aves y hogar del mayor número de colibríes. La fecha no fue casual: ese mismo día la pareja celebró dos años de relación.

Aunque aún no hay fecha de boda, ella dice que el romance va muy en serio. “Dije sí al amor consciente. Sí a caminar juntos. Sí a elegirnos desde el alma. Sí al amor en libertad. Sí a todo contigo”, expresa la manabita en sus redes sociales.

Vive en Manta

Adriana estuvo casada durante diez años con el actor y director Ricardo Velástegui, con quien tuvo a sus hijos Doménika y Santino.

En febrero del 2025 decidió mudarse a Manta. Pese a un inicio complicado, asegura que con su exesposo ha logrado una relación cordial. “Después de la tormenta, vino la calma. Es un gran padre y hemos priorizado a nuestros hijos”, comenta.

"Es un hombre maravilloso"

Sobre su actual pareja cuenta a EXPRESIONES: “Lue es un hombre maravilloso, estoy completamente enamorada. Es mi compañero, mi amigo, mi todo. Ha sacado lo mejor de mí y lo ha potenciado”, 

Juntos no solo comparten amor, sino también proyectos. En Manta abrieron un gimnasio (que antes funcionaba en Guayaquil) y trabajan en el programa Re Ser, enfocado en ayudar a mujeres a resignificar sus historias personales.

Un programa para mejorar en lo emocional y físico

“Creo que el 2026 será un año muy movido. Este programa nace de todo lo que he vivido y de lo que me habría gustado saber antes para sentirme bien física y emocionalmente. Nos desaparecimos un tiempo para prepararnos”, agrega.

En 2020 Adriana se sometió a una manga gástrica, tras varios intentos fallidos por perder peso después de sus embarazos. “Me he reencontrado mil veces y me he desbaratado otras mil”.

Aunque existe una diferencia de edad, ella tiene 37 años y él 30, afirma que nunca ha sido un problema. Al escucharla hablar, es evidente: está feliz y enamorada.

