Sin Bandera regresa a Ecuador en 2026: fechas, ciudades y precios de sus conciertos

La gira que presentarán en Ecuador se llama Escenas Tour. Promocionan el sencillo ‘¿Qué Culpa Tiene Ella?’

El dúo Sin Bandera anunció su regreso a los escenarios ecuatorianos como parte de Escenas tour, la gira internacional que acompañará el lanzamiento de su próximo álbum de estudio previsto para 2026. La agenda incluye dos presentaciones en Quito y Guayaquil, programadas para el mes de junio.

En Quito, el concierto se realizará el 18 de junio, a las 20h00, en el Coliseo General Rumiñahui. Un día después, el 19 de junio, la gira llegará a Guayaquil, también a las 20h00, en el Coliseo Voltaire Paladines Polo.

El anuncio coincide con el estreno del sencillo ‘¿Qué Culpa Tiene Ella?’, una nueva composición que forma parte del repertorio de Escenas, el séptimo álbum de estudio del dúo. La canción fue escrita por Leonel García y Noel Schajris, y aborda el conflicto emocional de una relación marcada por vínculos no resueltos del pasado. Sobre el tema, García señaló que se trata de una canción “dura y triste”, mientras que Schajris explicó que “el personaje principal carga con la culpa. La tristeza de no poder entregarse del todo, de no estar al máximo con la persona que ama”.

Precios para los conciertos de Sin Bandera en Ecuador

La producción confirmó las siguientes localidades y valores, sin incluir IVA ni servicio, con asientos numerados:

Tribuna: $ 40

Tribuna Central: $ 50

VIP: $ 70

VIP Central: $ 90

Palco: $ 120

Sin Bandera Box: $ 150

Escenas tour 2026: la gira internacional

Escenas Tour iniciará en febrero de 2026 y recorrerá América Latina, México, Estados Unidos y Europa. El formato del espectáculo propone una puesta en escena centrada en el recorrido musical del dúo, con canciones de su catálogo y adelantos del nuevo disco. Entre las ciudades confirmadas se encuentran Buenos Aires, Rosario, Mendoza, Córdoba, Asunción, Monterrey, Ciudad de México, Guadalajara, Santa Cruz, Cochabamba, La Paz, Lima, Las Vegas, Phoenix, San José, San Salvador, Managua, San Pedro Sula y Tegucigalpa.

Con más de dos décadas de trayectoria conjunta, Sin Bandera retoma la actividad discográfica y de conciertos, consolidando su regreso a los escenarios en 2026.

