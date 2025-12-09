Expreso
Ricardo Arjona en su nuevo tour.
Ricardo Arjona en su nuevo tour.Instagram

Ricardo Arjona confirma su regreso a Ecuador en 2026 con dos conciertos

El cantautor anunció dos fechas en Ecuador como parte de su gira mundial Lo que el seco no dijo

Antes de que termine el año, un anuncio vuelve a colocar a Ecuador en el mapa de las grandes giras internacionales. La agenda de conciertos de 2026 suma un regreso largamente esperado, con dos fechas confirmadas y una producción que recorrerá estadios del país.

Ricardo Arjona confirmó su retorno a Ecuador como parte de su nueva gira mundial Lo Que el Seco no Dijo. El artista se presentará el 6 de agosto de 2026 en el Estadio Atahualpa de Quito y el 8 de agosto en el Estadio Modelo de Guayaquil, en el marco de un tour que recorrerá distintos países de la región.

El anuncio marca el regreso de Arjona tras su última visita al país en 2022 y forma parte de una gira que reúne temas conocidos de su trayectoria, entre ellos Historias de taxi, Mujeres, El problema, Fuiste tú y Acompáñame a estar solo. Las presentaciones en Ecuador se realizarán en formato de estadio y cuentan con la producción local de Output.

La preventa de entradas para Ricardo Arjona en Ecuador

La preventa de entradas se llevará a cabo el 15 y 16 de diciembre, exclusiva para tarjetas Banco Pichincha, desde las 10:00. La venta general se habilitará el 17 de diciembre a la misma hora, a través de los canales físicos y digitales de Ticketshow.

En Quito y Guayaquil, los precios establecidos van desde los $ 35 en general hasta los $ 230 en la localidad Arjona Box. La gira Lo que el seco no dijo se suma así a la agenda de espectáculos internacionales previstos para el país en 2026, la cual tiene confirmada a Manuel Turizo, Sebastián Yatra y Martin Garrix.

