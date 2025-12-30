Tiger Woods, cumple 50 años entre el caos y un regreso al golf que no llega

El golfista más mediático de la historia llegó al medio siglo con una actividad limitada y empeñado en levantar la LIV Golf

Uno de los pocos ganadores de 15 majors a lo largo de toda su carrera, llegó a amasar una fortuna de más de $ 1.000 millones.

Existe un antes y un después de Tiger Woods en el golf. Este martes 30 de diciembre, tras cumplir 50 años, el estadounidense celebró una carrera que ha revolucionado el deporte y multiplicado su audiencia, la de un golfista que parecía invencible pero que acabó pagando con su cuerpo y su vida privada el peso de ser leyenda.

RELACIONADAS Magnus Carlsen reina en Catar y consigue también el mundial de ajedrez relámpago

Alejado de los campos de golf todo el 2025, tras romperse el tendón de aquiles en marzo, y someterse a su séptima operación de espalda en septiembre, Woods lleva mucho tiempo fuera de la élite, aunque sigue siendo el deportista más reconocido en su disciplina, un auténtico icono.

Un palmarés que marcó época

Con 50 años, Woods bien podría competir esta temporada en el PGA Tour Champions, el circuito reservado a golfistas veteranos.

82 wins. 50 years. Only 1 Tiger Woods. pic.twitter.com/YsQPTnEPkT — PGA TOUR (@PGATOUR) December 30, 2025

“Probablemente jugaré unos 25 torneos entre ambos circuitos y creo que eso debería cubrir la mayor parte del año, ¿no?”, bromeó Woods semanas atrás durante el Hero World Challenge de las Bahamas, en el que ejerció como anfitrión.

Siga leyendo: (Premio Panam Sports para Ecuador: Juleisy Angulo y Génesis Reascos, entre las mejores)

La realidad es que su última aparición profesional fue en julio de 2024 en el Abierto Británico, donde no pasó el corte, dejando un palmarés de 15 ‘majors’, la Ryder Cup de 1999, 82 trofeos de la PGA, 683 semanas como ‘número 1’ del mundo y una racha de 142 torneos superando registros óptimos. Un currículum amasado por su estilo de juego agresivo y único, que fue la base de victorias aplastantes.

Entre los triunfos más recordados sobresale el Campeonato de la PGA de 1999, en el que derrotó a Sergio García en un duelo que quedó grabado como uno de los más grandes de la historia moderna del golf.

Celebrating Tiger Woods' 50th birthday with the top 50 shots from his career! (non-majors)



0:00 - 50, Tiger the artist (2019)

0:16 - 49, Lefty under bush (2019)

0:33 - 48, Flop to start tourney (2015)

0:46 - 47, Flub then hole-out (2000)

1:05 - 46, 184-yard wedge (2000)

1:24 -… pic.twitter.com/moiApzAKHG — PGA TOUR (@PGATOUR) December 30, 2025

Wood, una ‘máquina’ de hacer dinero

Su éxito en el campo tuvo un impacto cultural que transformó al golf en un deporte de moda, global y con enormes audiencias, acompañado además de una explosión económica de premios, contratos y patrocinios.

De la mano de Nike -una relación que se rompió en 2024-, Woods se convirtió en imagen del golf, con contratos gigantescos y campañas icónicas. Y es que Woods ha tenido un gran éxito empresarial, no en vano es uno de los pocos deportistas que ha logrado amasar una fortuna de más de 1.000 millones de dólares.

Lesiones y escándalos

El accidente de auto que Tiger tuvo hace 5 años le fracturó varias partes y desde entonces dio un parón del que no se recuperó. Archivo

El 2009 marcó un punto de inflexión para Woods. Tras años de dominio absoluto, el día de Acción de Gracias sufrió un accidente de coche frente a su casa en Florida que desembocó en un escándalo de infidelidades.

Paris Saint-Germain de Willian Pacho es el mejor equipo del 2025 Leer más

El episodio derivó en su divorcio, la pérdida de patrocinadores y una pausa en su carrera que puso fin a la hegemonía que había ejercido en el golf entre 1997 y 2008. Después de esa pausa solo conquistó otro ‘grande’, el Masters de Augusta de 2019.

En 2017 fue detenido por conducir bajo el efecto de sustancias y en 2021 sufrió un grave accidente de coche en Los Ángeles que le provocó fracturas múltiples en la pierna derecha, por lo que requirió cirugías complejas y limitó sus apariciones a contados torneos.

Recientemente, Woods se ha vinculado a la familia Trump a través de su relación con Vanessa Trump, madre de Kai Trump, la nieta golfista del mandatario estadounidense.

Hoy, más allá de su incierto futuro deportivo, Woods asumió a sus 50 años el desafío de transformar la PGA para recuperar el interés de los aficionados y plantar cara al LIV Golf, el circuito financiado por los saudíes, siendo designado como presidente del Comité de Competición Futura del PGA Tour, un órgano de nueva creación para diseñar esa transformación, que prevé grandes cambios para 2027.

¿Quieres leer EXPRESO sin restricciones? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!