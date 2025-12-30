Expreso
Génesis-Reascos-luchadora-ecuatoriana
Génesis Reasco forma parte del Alto Rendimiento de cara a los Juegos Olímpicos 2028.cortesía

Premio Panam Sports para Ecuador: Juleisy Angulo y Génesis Reascos, entre las mejores

Lanzamiento de jabalina y lucha destacadas a nivel continental 

Panam Sports incluyó a las deportistas ecuatorianas Génesis Reasco y Juleisy Angulo en su publicación especial dedicada a los atletas que marcaron el 2025 del deporte mundial.

La organización continental destacó al dúo tricolor que logró hitos históricos durante el año que hoy culmina, entre ellos el primer título mundial femenino para Ecuador de Reasco en la lucha, así como el primer campeonato mundial ecuatoriano de Juleisy Angulo en lanzamiento de jabalina.

La mención, realizada a través de las redes oficiales de Panam Sports, resaltó campeonatos, récords y logros inéditos que dejaron huella en el deporte internacional, colocando a las atletas tricolores como referentes del continente y del deporte local en 2025.

Más premios para Ecuador

El reconocimiento se suma al que hace pocos días recibiera la pesista ecuatoriana Jesisca Palacios, quien fue reconocida como la Mejor Atleta Junior Femenina en los Panam Sports Awards 2025, otro galardón del organismo continental que la tricolor alcanzó tras su destacada actuación en los Juegos Panamericanos Junior ASU2025.

Jorge Guzman

Jorge Guzmán: "A muchos les duele este directorio de Emelec"

Leer más

En el caso de Palacios, recibió el reconocimiento al ser elegida con el por 24,6 % de los votos de un total de 45.000 personas que la escogieron como la mejor.

Entre los logros de la temporada de Jessica estuvo el oro en los Juegos Panamericanos Junior, en su categoría, donde además estableció dos nuevos récords del evento: 100 kilogramos en arranque y 222 kilogramos en el total olímpico. Estos resultados le permitieron, además, asegurar su clasificación a los Juegos Panamericanos Lima 2027.

