Jorge Guzmán: "A muchos les duele este directorio de Emelec"

El presidente azul habló previo a la audiencia sobre su directiva y lanzó comentarios hacia Christian Noboa y Roberto Ibáñez

Una rueda de prensa de la dirigencia de Emelec se dio la mañana de este martes 30 de de diciembre, en donde Jorge Guzmán, acompañado de Leonardo Macías y una parte de su directorio, se mostró critico ante las situaciones a las que el denomina "una campaña totalmente miserable" en contra de su gestión.

"Ahora resulta que se anuncia elecciones en el Club Sport Emelec, cuando este (Jorge Guzmán), su presidente actual, que por supuesto no ha pensado, ni va a renunciar, no tiene ni un año en el ejercicio de sus funciones" empezó zanjando el titular eléctrico.

Dentro de sus comentarios, Guzmán añadió: "Nuevamente se invoca una campaña en la que ahora hay otros actores. Hay alguien que añora el autoritarismo que se autodenomina "El Zar". Cree que los Reyes Magos van a venir a darle de regalo la presidencia de Emelec; aquel que como jugador le aportó muy poco al Emelec; sin embargo se cree encargado por la divina providencia justamente para dirigir al Emelec", precisó.

Tema renovaciones y plantilla

Leonardo Macías, vocal de la dirigencia 'Millonaria', agregó muchos más datos sobre el presente dirigencial y deportivo de Emelec, mencionando que se está trabajando en la renovación del 60% y 70% de la plantilla 'Azul'.

"Hay que recordar que el club tuvo un periodo largo sin contratar. Estamos por renovar la plantilla en un 60 o 70 por ciento. También hay que renovar que nuestro primer objetivo dentro del directorio es bajar la plantilla de $375.000 a una media de $200.000 o $250.000, eso implica la salida de jugadores que hayan cumplido con su contrato."

"En cualquier competencia deportiva o no, cuando una persona se siente afectada, normalmente es la persona que pierde; hubiese sido lógico que la persona que te denuncie haya sido la persona que haya perdido, en este caso el señor Jose Auad. Es extraño que la persona que llamó a esta denuncia, es la persona que llamó a elecciones, la que formaba parte del directorio anterior. Es sencillo, algo teme o algo tiene pensado hacer con alguien más, nosotros no lo vamos a permitir", agregó Macías

"Este fue un directorio que fue nombrado por los socios, que fue debidamente establecido por los socios, que fue debidamente inscrito por el Ministerio de Deporte y es totalmente absurdo que este ministerio quiera dejar atrás lo que ellos mismos registraron", cerró.

