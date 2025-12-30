Javier Burrai no vendrá a Ecuador, ya tiene nuevo equipo en Argentina

El portero Javier Burrai se quedará en Argentina y posterga su supuesto regreso a Ecuador.

El Club Atlético Sarmiento de Junín confirmó la incorporación del arquero Javier Burrai como su primer refuerzo para la temporada 2026 en la Liga Profesional Argentina.

El guardameta argentino, nacionalizado ecuatoriano, de 35 años, llega en condición de jugador libre tras finalizar su contrato con Talleres de Córdoba el 31 de diciembre de 2025, por lo que ahora firmó un vínculo por una temporada.

RELACIONADAS Barcelona SC vs Argentinos Jrs en el debut de Libertadores ante el club de Maradona

El anuncio del fichaje se da después de fuertes especulaciones que vinculaban la llegada del guardameta argentino-ecuatoriano a Guayaquil City, recientemente ascendido a LigaPro Serie A, que parecía estar en busca de un arquero de experiencia para cubrir su arco de los ataques rivales, pero al parecer los planes de Burrai eran otros.

Te puede interesar: Futbolistas ecuatorianos en el exterior: un 2026 clave en Europa y Sudamérica

Burrai regresa a un club que ya conoce, habiendo defendido su arco entre 2016 y mediados de 2017 durante la participación de Sarmiento en Primera División. El equipo dirigido por Facundo Sava buscaba reforzar la portería. En su paso por Talleres en 2025, Burrai disputó pocos encuentros, con un total de siete partidos oficiales.

Javier Burrai es nuevo refuerzo de Sarmiento 💚



El arquero llega al verde con gran experiencia en la Selección de Ecuador y Talleres de Córdoba.



Firmó su contrato por un año ✍️



Bienvenido nuevamente a Sarmiento, Javi 🙌#DaleVerde 🇳🇬 pic.twitter.com/pd9GPAalBb — Club Atlético Sarmiento (@CASarmientoOf) December 27, 2025

Otro club en la carrera de Javier Burrai

El portero Javier Burrai tuvo una gran temporada en su primer año en Ecuador. API

Jorge Guzmán y Emelec: La audiencia que podría dejar a los azules sin directiva Leer más

Javier Nicolás Burrai, arquero argentino nacido el 9 de octubre de 1990 en San Nicolás de los Arroyos, se formó en las divisiones inferiores de Arsenal de Sarandí. Su trayectoria profesional comenzó en clubes del ascenso argentino, como Guillermo Brown de Puerto Madryn (2014-2015), donde contribuyó a un ascenso y una permanencia vía penales, Gimnasia y Esgrima de Jujuy, y un primer ciclo en Sarmiento de Junín (2016-2017).

En 2018 emigró a Ecuador, donde alcanzó su mejor nivel: primero en Macará (2018-2019), con 55 partidos, y luego en Barcelona Sporting Club (2020-2024), donde disputó 183 encuentros, conquistó el título de la LigaPro en 2020, se consolidó como especialista en penales y capitán del equipo. Su rendimiento le permitió obtener la nacionalización ecuatoriana en noviembre de 2023 y sumar cuatro convocatorias a la selección de Ecuador, todas en amistosos.

RELACIONADAS Beccacece sorprende al dar las gracias a Ecuador en una carta pública antes del 2026

En enero de 2025 regresó a Argentina para incorporarse a Talleres de Córdoba, donde tuvo limitada participación con solo siete partidos oficiales a lo largo del año. Su contrato finalizó el 31 de diciembre de 2025, y días después fue anunciado como refuerzo de Sarmiento de Junín para la temporada 2026, regresando al club juninense en condición de jugador libre y firmando por un año en busca de mayor continuidad.

¿Quieres leer EXPRESO sin restricciones? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!