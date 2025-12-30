Beccacece sorprende al dar las gracias a Ecuador en una carta pública antes del 2026

Con palabras más humanas que tácticas, Beccacece brindó por lo vivido, agradeció al hincha y abrió el 2026 con esperanza

El entrenador de la selección de Ecuador. Sebastián Beccacece no cerró el 2025 con una lista de resultados ni con una pizarra táctica bajo el brazo. Lo hizo con el corazón en la mano. Mientras muchos leyeron su mensaje como una posible despedida, el entrenador de Ecuador eligió otro camino: el del agradecimiento, el de la emoción sincera y el de la fe en los procesos.

En una carta publicada en sus redes sociales, Beccacece se desnudó emocionalmente ante el país. “Hoy paso por aquí con el corazón lleno de gratitud”, escribió, marcando el tono de un mensaje que repasó un año histórico, de aprendizajes, récords y sueños cumplidos. El más grande de todos: volver a jugar un Mundial. No desde la soberbia del éxito, sino desde el respeto al camino recorrido.

Lo que dijo Beccacece

Querido Ecuador:



Hoy paso por aquí con el corazón lleno de gratitud. Gracias, 2025, por todo lo vivido, por el aprendizaje, por los resultados récord y por recordarnos que los sueños se construyen con trabajo, paciencia y fe.



Gracias a cada futbolista y a cada persona… pic.twitter.com/ouE5cU5VeZ — Sebastian Beccacece (@SebaBecca) December 30, 2025

No se olvido de nadie

El DT agradeció a sus futbolistas, a su cuerpo técnico y a cada persona que empujó el sueño colectivo, pero también al pueblo ecuatoriano, ese que acompaña incluso cuando el viento sopla en contra. “Gracias al pueblo ecuatoriano, que siente, cree y acompaña, incluso en los momentos más desafiantes”, dejó claro, entendiendo que la Selección es mucho más que once camisetas.

Moisés Caicedo (i), Willian Pacho (c) y Piero Hincapié (d) son piezas claves de la Tricolor. ARCHIVO / EXPRESO

Beccacece amplió su gratitud a la comunidad que rodea al fútbol, a los hinchas de los equipos donde caminó junto a ellos y a cada gesto de apoyo recibido. Reconoció, además, a la vida, esa maestra silenciosa que le enseñó a amar los procesos, respetar los tiempos y confiar en las personas.

Y como cierre, levantó la copa simbólica. Brindó por lo vivido y se abrió, con humildad y valentía, a lo que vendrá. Con fe, coraje y conciencia. No fue una despedida. Fue una promesa. Sebastián Beccacece seguirá al frente de Ecuador rumbo al Mundial 2026. Y el camino, una vez más, se recorrerá juntos.

