Barcelona SC vs Argentinos Jrs en el debut de Libertadores ante el club de Maradona

El equipo dirigido por Ismael Rescalvo buscará aprovechar la localía en el Monumental para dar el primer golpe en la Fase 2

Barcelona SC ya conoce el calendario de su debut en la Copa Libertadores 2026. El conjunto amarillo, que accedió al torneo como Ecuador 2 tras una temporada de alta exigencia, disputará la Fase 2 del certamen continental frente a Argentinos Juniors de Argentina.

El partido de ida se jugará el miércoles 18 de febrero de 2026, a las 19:30, en el Estadio Monumental Banco Pichincha de Guayaquil. Ocho días más tarde, el miércoles 25 de febrero, también a las 19:30, se disputará el encuentro de vuelta en el Estadio Diego Armando Maradona, en Buenos Aires.

Janner Corozo y su doblete, festeja con Joao Rojas. API

El rival de Barcelona era el equipo de Maradona

Anuncio de eventos de pretemporada agudizan malestar en la hinchada del Barcelona SC Leer más

Barcelona SC, dirigido por Ismael Rescalvo, buscará sacar ventaja en condición de local para afrontar con mayor tranquilidad la revancha en territorio argentino. El rival, Argentinos Juniors, es uno de los clubes tradicionales del fútbol de ese país y reconocido mundialmente por haber sido la cuna futbolística de Diego Armando Maradona.

RELACIONADAS El espejismo de las sociedades anónimas en el fútbol de Ecuador

En caso de superar esta llave, el equipo ecuatoriano avanzará a la Fase 3 de la Copa Libertadores, donde enfrentará al ganador del cruce entre Bolivia 3 y Botafogo de Brasil, último campeón continental.

Desde el entorno del club argentino ya se refirieron al duelo. Nico Diez, director técnico de Argentinos Juniors, calificó a Barcelona como “un rival complejo y uno de los grandes de Ecuador”, aunque aseguró que su equipo mantendrá su identidad de juego y buscará imponer condiciones en la serie.

La Copa Libertadores vuelve a poner a Barcelona SC en el escenario internacional, con el objetivo de alcanzar la fase de grupos y consolidar su presencia en el torneo más importante del continente.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!