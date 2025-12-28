Anuncio de eventos de pretemporada agudizan malestar en la hinchada del Barcelona SC

Critican anuncios de amistosos y Noche Amarilla, mientras el club arrastra deudas y se juega su futuro en Copa Libertadores

Hinchas toreros expresan su frustración en las gradas del estadio Monumental, donde Barcelona ganó 8 de 20 partidos en la LigaPro 2025.

Barcelona SC debería concentrarse en superar a Argentinos Juniors para avanzar a la fase preliminar 3 de la Copa Libertadores, y no en anunciar amistosos de pretemporada frente al Inter Miami ni eventos como la Noche Amarilla. Así lo expresaron algunos hinchas y socios del club, molestos por la gestión actual.

Silas Piza, seguidor del Ídolo, cuestionó a la directiva torera al señalar que “no dan soluciones” a los problemas económicos que arrastra la institución. Además, sostuvo que “están más preocupados por el marketing y se olvidan de que el proyecto centenario fue un fracaso”, por lo que teme que la situación “pueda empeorar en 2026”.

Crisis económica y reclamos internos

Hace dos semanas, la plantilla torera reclamó el pago de cerca de cuatro meses de salarios atrasados, situación que provocó protestas y la paralización de entrenamientos. Las deudas incluso incluyen obligaciones pendientes desde diciembre de 2024.

Los canarios no ocultaron el descontento tras perder ante Independiente, que los hizo terminar terceros la LigaPro 2025. Karina Defas

“Barcelona necesita hacer un balance y una limpieza general. Todo empieza por dirigentes que han convertido al club en un desastre. A eso se suma un técnico mediocre como Ismael Rescalvo y, en consecuencia, jugadores que tampoco rinden”, agregó Piza, con tono crítico.

Eventos, críticas y presión internacional

A esta postura se sumó el hincha Carlos Cedeño, quien fue tajante: “Primero paguen a los jugadores y después organicen eventos. Si seguimos así, se nos viene un año de terror”, comentó en referencia al reciente anuncio de la Noche Amarilla.

El pasado viernes 26 de diciembre, el equipo confirmó la fecha del evento que anualmente realiza para presentar a sus nuevos fichajes y cuerpo técnico para la nueva temporada. El anuncio se realizó mediante un breve video protagonizado por el streamer argentino Lautaro del Campo, conocido como La Cobra.

Por su parte, el hincha Gustavo San Andrés ironizó: “Que no falte el circo y el humo en el año”, una frase que refleja el pesimismo de la afición ante la falta de decisiones alineadas a las urgencias de un plantel con limitaciones presupuestarias.

La no clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores privó a Barcelona SC de percibir los 4,1 millones de dólares contemplados en su presupuesto para 2026. Para evitar un fuerte impacto económico, el club está obligado a eliminar a Argentinos Juniors, en la serie prevista para el 17 y 24 de febrero, y posteriormente al ganador del cruce entre Botafogo y Nacional de Potosí en la fase preliminar 3.

