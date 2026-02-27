“Los buses producen el 50 % de partículas contaminantes”: Rasa Zalakeviciute

La científica de la UDLA detalló cuán peligroso es no controlar el humo negro que emite el transporte público en Quito

Las autoridades de Quito y de todo el Ecuador no calculan el costo que tendrá que pagar el país por no cuidar el aire ahora, reflexiona Rasa Zalakeviciute. Afirma que esas nubes negras que dejan a su paso los buses y los vehículos, y las partículas que no se ven, harán que en el futuro el Ministerio de Salud Pública (MSP) y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) inviertan cantidades importantes para curar a la población enferma.

Para la Organización Mundial de la Salud (OMS), la contaminación del aire es una amenaza para la salud pública. ¿En Quito deberíamos preocuparnos? Responde: En todas las ciudades del mundo estamos mal, por las concentraciones de PM (partículas inhalables), mucho más chiquitas que el diámetro de un cabello, por lo que no se ven. En Quito, la concentración es de 15, pero deberíamos tener 5 microgramos por metro cúbico (se quedan en el aire).

Es decir, ¿la ciudad supera ese límite? Casi todas las ciudades del mundo están dos o tres veces por encima de ese estándar de la OMS. Quito está tres veces más, (pero) es un problema de todas las ciudades.

Tenemos otro contaminante, el NO2 (dióxido de nitrógeno), con un estándar más estricto, pero que sobrepasamos, como el de las partículas inhalables.

¿Esas PM y gases contaminantes son emitidos por buses y vehículos pequeños?

Las partículas salen más que nada de la combustión del diésel. Entre un bus a diésel y un carro a gasolina, el primero emite más partículas. El 10 % del parque automotor en la ciudad está compuesto por buses y el 90 %, por carros privados. Pero los buses producen 50 % de esas partículas, hay que ponerles más atención.

¿Por qué enfocarse más en la contaminación de buses y vehículos y no de industrias?

En la ciudad tenemos industrias, pero los estudios dicen que la mayoría de la contaminación viene del transporte.

¿Qué debería saber el quiteño sobre esas partículas que emiten los autobuses y otros autos que usan diésel?



Debemos preocuparnos porque causan problemas respiratorios, provocan que la gente desarrolle asma, así como enfermedades cardiovasculares, ataques cardíacos, derrames cerebrales y cáncer de pulmón, por ejemplo.

¿De qué deberíamos preocuparnos al ver pasar los buses?



De ese hollín pegajoso, que lleva metales pesados. Las partículas causan un espectro grande de problemas de salud. Al revisar el perfil de contaminación en un día, se observa que en la mañana, durante las horas pico, aumenta la concentración de esas partículas y luego baja. Y en la noche otra vez sube.

¿Hay prácticas de los conductores que aumentan la contaminación?

Que los conductores manejen como locos. En otros países siguen en una fila. Aquí en Quito están a las carreras y, al ser una ciudad de altura, al forzar los motores producen mayor emisión de partículas. El estilo podría ayudar.

Si fueran ‘tranquilos’ reducirían muchísimo la contaminación. Deberían ver que llevan personas, no sacos de papas. Al subir y bajar, al arrancar y botar nubes negras y correr al ver que están cerca de la luz roja del semáforo y frenar rápido, generan nubes negras y partículas, por el desgaste de sus llantas. Entonces se puede ver el hollín que se pega y el SO2 (dióxido de azufre).

¿Qué opina del tipo de diésel que se usa en el país?

Es una de las peores calidades de diésel, la que causa más partículas. Estamos en los niveles Euro 3 y 4, pero en Europa ya usan Euro 5 y 6. Se exige de cinco o 10, según estándares actuales. Es un diésel con un contenido de azufre de 10 o 5 partes por millón, pero en algunas zonas del país está por encima de 500, el Euro 2 con estándar internacional de hace 20 años.

¿Cuánto impacta en el aire que respiramos tener buses viejos, que ya no deberían circular?



Es una combinación: tenemos mala calidad de diésel y vehículos con tecnología antigua. A un carro del año no le ponen gasolina extra, pero a los más antiguos sí les colocan ese combustible de la peor calidad.

Los activistas suelen identificar buses humeantes, que no han pasado la revisión técnica vehicular. ¿A usted le llama la atención eso?

Conozco anécdotas de carros importados de Estados Unidos que no pasan la revisión técnica vehicular, pero de pronto vemos buses que hacen trucos. He escuchado que usan un mismo filtro para pasar.

No sé si lo usan cuando circulan. Cuando veo en el camino esas nubes negras de varios buses, imagino que no lo están usando y solo lo ponen para pasar el chequeo.

¿En otras ciudades de la región pasa lo mismo con los buses?

Hay flota eléctrica en Santiago, en Chile, donde se evidencia una significativa disminución de la contaminación en el aire. Recién viajé a Uruguay y los buses no huelen. Acá, cuando pasan cerca, nos morimos ahogados. Acá la flota necesita renovarse.

Si la gente hace ejercicio en estas zonas contaminadas, no le ayuda en su salud. Se hizo un estudio en Londres. Rasa Zalakeviciute Investigadora de la UDLA

¿Los buses eléctricos son la solución para la capital? Se habla de eso, por el pedido de aumento de tarifa.

Me parece perfecto, ¿pero de dónde van a sacar la energía? ¿De hidroeléctricas, energía solar o del viento? ¿Cómo alimentar las baterías? ¿Aumentaremos el uso de termoelectricidad, que es la quema del mismo crudo, solo que en una planta? ¿Aumentará la contaminación en Los Chillos? ¿Y si hay crisis eléctrica no tendremos buses?

En la UDLA hay un científico que instaló en el techo de su casa paneles solares. Talvez con la academia se podrían estudiar esas ideas.

¿Quién es Rasa Zalakeviciute?

Científica ambiental de la Universidad de Vilnius, Lituania. Cuenta con una maestría en Ingeniería Ambiental e Infraestructura Sustentable en Royal Institute of Technology, Suecia. Se especializa en cambio climático y su efecto en zonas protegidas. Doctora en Ingeniería Ambiental en Washington State University, EE. UU. Es profesora de la Universidad de las Américas (UDLA).

En contexto lo que ha hecho Zalakeviciute

La científica ha desarrollado algunos estudios sobre la calidad del aire en la capital. Ha recorrido calles con un aparato de medición portátil y confirmado que las zonas con mayor tráfico vehicular son las más contaminadas. Siente impotencia, dice, al ver que no se haga nada con los buses que pasan y dejan nubes negras.

Hay una correlación: las zonas con más tráfico son las más contaminadas en Quito, donde hay más partículas... Rasa Zalakeviciute/ investigadora de la UDLA

