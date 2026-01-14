Diésel mantiene subsidio del Estado y supera precio de la gasolina extra en Ecuador

El subsidio del diésel desapareció solo entre el 12 de noviembre y el 11 de diciembre de 2025.

El diésel prémium, utilizado en el sector automotor, registra desde el 12 de enero de 2026 una reducción en su precio. Este monto, sin embargo, mantiene aún un subsidio por parte del Estado, que significa que las personas que emplean este producto en sus vehículos no cancelan el valor real de este combustible.

El precio del diésel prémium, que rige desde el 12 de enero hasta el 11 de febrero de 2026, bajó de $2,77 a $2,71 por galón, lo que representa una reducción de 6 centavos, equivalente a una caída aproximada de 2,2 % frente al valor vigente hasta el 11 de enero de 2026. Aun con este descenso, el diésel se mantiene por segundo periodo consecutivo por encima del precio de la gasolina extra y ecopaís, que se ubicó en $2,67 por galón.

La variación en el precio de estos productos se encuentra dentro del sistema de bandas, que permite ajustes mensuales de hasta 5 %, en función del comportamiento del mercado internacional de los derivados.

El esquema actual de fijación de precios de derivados contempla, además, variables como el precio internacional del diésel, los costos de importación, transporte y almacenamiento, así como componentes financieros incorporados tras la cuarta modificación al reglamento para la fijación mensual de precios de los combustibles.

En el caso del diésel, el valor vigente también refleja el retorno del margen de la abastecedora, que había sido excluido de forma temporal entre diciembre de 2025 y enero de 2026, precisa Oswaldo Erazo, secretario ejecutivo de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados del Petróleo (Camddepe).

Subsidio para el diésel prémium se mantiene

Pese al ajuste de precios, el diésel prémium sigue recibiendo subsidio estatal. Según el esquema de subsidios de Petroecuador para el periodo 12 de enero–11 de febrero de 2026, este combustible recibe un aporte de 11 centavos por galón.

Esto significa que los usuarios no pagan el costo real del diésel prémium, ya que el Estado continúa cubriendo una parte del precio final. Así, actualmente el GLP -destinado al servicio de taxis-y el diésel son lo únicos derivados del sector automotor que conservan subvención fiscal, mencionó Erazo.

El subsidio en el diésel prémium, que se usa en el sector automotor, se mantiene a pesar de la medida tomada por el presidente Daniel Noboa, que elevó desde el 13 de septiembre de 2025 el precio del galón de este producto. Pasó de $1,80 a $2,80 hasta el 11 de diciembre de 2025.

El subsidio para el diésel prémium desapareció temporalmente

Esta medida apuntaba, entre otros, a reducir el subsidio que recibía este producto desde hace 50 años.

Tras el ajuste en el precio del diésel prémium, la subvención pasó de $1,03 a 16 centavos por galón (entre el 13 de septiembre y 11 de octubre de 2025), según cifras de Petroecuador.

Luego de este ajuste, el subsidio que recibía este producto presentó las siguientes variaciones:

Entre el 12 de octubre y el 11 de noviembre de 2025, la subvención que recibía este derivado se redujo a 13 centavos.

Entre el 12 de noviembre y el 11 de diciembre de 2025, el subsidio llegó a desaparecer tras el ajuste mensual de precios de combustibles.

Entre el 12 de diciembre de 2025 y el 11 de enero de 2026, el diésel prémium tuvo su primer ajuste de precio a la baja, pero volvió a tener un subsidio de 11 de centavos por galón.

Entre el 12 de enero y el 11 de febrero de 2026, Petroecuador anunció nuevamente una reducción en el precio de este derivado pese a seguir manteniendo una subvención de 11 centavos.

