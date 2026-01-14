Nuevas centrales en Guayaquil, Manta y Esmeraldas cubrirán los 260 MW de Pascuales

El Ministerio de Ambiente y Energía informó que las instalaciones inconclusas, dejadas por Progen y Austral, serán utilizadas para nuevos proyectos.

Tras la fallida contratación del alquiler de 260 megavatios (MW) en la central Pascuales-Enrique García, en Guayaquil, el Gobierno anunció que iniciará “en el menor tiempo posible” procesos para incorporar “nuevas” plantas que sumen esa potencia adicional (capacidad para generar energía eléctrica). Este suministro es clave para garantizar el servicio de electricidad en Ecuador en 2026, ante el aumento de la demanda, el incumplimiento en la incorporación de nueva generación de Progen y Austral y la vetustez del parque térmico.

La decisión de adquirir “nuevas” centrales térmicas responde a que la contratación para el alquiler de generadores de energía termoeléctrica por hasta 260 MW en Pascuales fue declarada desierta, debido a que el consorcio Pascuales García GEN 260 no presentó las garantías obligatorias -entre ellas, la de fiel cumplimiento, anticipo, seriedad de oferta y garantía ambiental-, ni entregó el cronograma de implementación del proyecto, pese a que se concedieron dos prórrogas para la firma del contrato, que vencían este 7 de enero de 2026.

Ante este incumplimiento, la Celec declaró fallida la adjudicación de este contrato y solicitó incluir al consorcio mexicano Pascuales García GEN 260 en el Registro de contratistas incumplidos.

La contratación de Pascuales ha tenido al menos tres desenlaces fallidos,

Desde octubre de 2024, que se impulsa la instalación de los 260 MW de Pascuales, el proceso ha tenido al menos tres desenlaces fallidos, que incluyen la terminación unilateral de un contrato, la declaratoria de un proceso desierto y, finalmente, la declaración de adjudicatario fallido, lo que volvió a dejar sin efecto el proyecto:

15 de noviembre de 2024: se suscribe el contrato EGU-CON-0071-24 para el alquiler de soluciones de generación termoeléctrica terrestre por 260 MW en Pascuales.

17 de enero de 2025: Electroguayas (Celec EP) emite la resolución de terminación unilateral del contrato (EGU-RES-0007-25).

30 de enero de 2025: Celec comunica oficialmente la terminación anticipada unilateral y declara contratista incumplido al consorcio adjudicado.

30 de julio de 2025: un nuevo proceso para los 260 MW en Pascuales es declarado desierto y se dispone su archivo, tras la inhabilitación de las ofertas presentadas.

27 de octubre de 2025: el proyecto vuelve a adjudicarse por $258.279.840 más IVA, con un plazo de 740 días, al Compromiso de Consorcio Pascuales García Gen 260.

7 de enero de 2026: vence el plazo final, tras prórrogas, para suscribir el contrato y entregar las garantías exigidas.

9 de enero de 2026: Electroguayas declara adjudicatario fallido al consorcio y el procedimiento queda desierto nuevamente.

Celec anuncia que las nuevas centrales se instalarán en Guayaquil, Santa Elena, Manta y Esmeraldas

La Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) informó este 13 de enero de 2026 que los nuevos procesos de contratación, que apuntan a sumar 260 megavatios (MW) de generación termoeléctrica, se instalarán en Guayaquil, Santa Elena, Manta y Esmeraldas. Estas zonas, indicó la empresa pública, cuentan con facilidades técnicas para incorporar nueva energía al sistema eléctrico nacional.

En Guayaquil y Esmeraldas, por ejemplo, se cuenta con las instalaciones inconclusas que dejó Progen y Austral, que fueron contratados en agosto de 2024 para construir las centrales de Salitral (100 MW) y Esmeraldas III (91 MW). Además, en Los Ríos se preveía instalar también Quevedo III (50 MW), pero estas obras no se concretaron pese a que el Estado ecuatoriano canceló por ellas $ 178,7 millones.

El Ministerio de Ambiente y Energía informó el 8 de enero de 2026 -antes de que se declare fallido el contrato de Pascuales- que se aprovechará la infraestructura que instalaron en “Pascuales, Esmeraldas, Salitral y Quevedo”, las empresas Progen y Austral Technical Management (ATM). En estos sitios, entre otros, se cuenta con tanques de almacenamiento de combustibles, conexiones y estabilidad del piso, mencionó la funcionaria.

“Es parte de la gestión que estamos haciendo. La infraestructura que falta se la completa, pero vamos a aprovechar la infraestructura en la que se avanzó”, mencionó en una entrevista radial, la ministra de Anbiente y Energía, Inés Manzano.

La Celec, además, aseguró que “dispone de los estudios técnicos, económicos y financieros para arrancar con los nuevos procesos de contratación en el menor tiempo posible; así como con las instalaciones (subestaciones) desde las que se abastecerá esta nueva energía rentada”. Sin embargo, no se dio detalles de las nuevas centrales térmicas que se buscan contratar, plazos ni modalidad de los contratos.

Para Fernando Santos, exministro de Energía y Minas, pese al avance en estudios y la disponibilidad de ciertos equipos dejados por Austral y Progen, la contratación de nuevos generadores tomará tiempo debido a que por el uso mundial de Inteligencia Artificial -que demanda gran cantidad de energía- existe carestía de estos motores. "Si se logra convencer a una compañía seria, que venga a Ecuador, quizás para mediados de 2027 se podría contar con esta nueva generación (... ) Ojalá llueva".

