SRI: más de 600.000 notificaciones para corregir errores en declaración de impuestos

En este mes de marzo los contribuyentes deben realizar el pago del Impuesto a la Renta

No obstante, durante los trabajadores y empresas realizan este proceso, el SRI mencionó, a través de un comunicado que ha hecho más de 600.000 notificaciones persuasivas en los dos primeros meses del año a contribuyentes en todo el país para que revisen su información tributaria, corrijan posibles errores o regularicen obligaciones pendientes.

Te puede interesar Conflicto en Irán aumenta el precio del crudo ecuatoriano: supera los $80 por barril

Este comunicado el SRI lo realiza mediante, en este mes de marzo, los contribuyentes deben realizar la declaración y pago del Impuesto a la Renta (IR), según lo ha establecido el calendario Servicio de Rentas Internas (SRI) para cumplir con este requisito, cuyo plazo concluye el 28 de este mes.

Gobierno asigna recurso para ganaderos, pero no dice nada de los créditos Leer más

“Estas alertas forman parte de los mecanismos de prevención del SRI y buscan facilitar el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias, evitando sanciones, multas o procesos de fiscalización más rigurosos”, menciona en el documento la entidad tributaria.

Ante esta situación, la Administración Tributaria da recomendaciones a los contribuyentes. Por ejemplo, pide verificar y actualizar periódicamente el correo electrónico registrado en el SRI; revisar con frecuencia la bandeja de entrada y la carpeta de spam o correo no deseado, donde en ocasiones pueden llegar estas notificaciones.

También pide atender oportunamente las notificaciones persuasivas enviadas por la Administración Tributaria, mantener actualizados los datos de contacto en el RUC para asegurar una correcta comunicación, analizar la información reportada en el mensaje y corregir su situación a tiempo en caso de existir diferencias o declaraciones pendientes.

RELACIONADAS Ecuador busca reinsertarse en la economía global con nuevos acuerdos comerciales

¿Por qué es importante hacer la declaración del IR?

La declaración del Impuesto a la Renta (IR) ante el Servicio de Rentas Internas (SRI) es el proceso mediante el cual las personas naturales, sociedades y demás contribuyentes en Ecuador reportan sus ingresos, gastos, deducciones y retenciones correspondientes a un ejercicio fiscal determinado. Este procedimiento permite al SRI verificar que cada contribuyente cumpla con sus obligaciones tributarias según la ley, determinando si corresponde pagar un impuesto adicional o recibir una devolución por pagos en exceso.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? TE PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ