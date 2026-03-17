Conflicto en Irán aumenta el precio del crudo ecuatoriano: supera los $80 por barril

La empresa pública Petroecuador detalla que el barril de crudo ecuatoriano se ubicó en $84,89 el 13 de marzo de 2026

El precio del crudo ecuatoriano registra un alza ante la mejora de la cotización del WTI.

El precio estimado del crudo ecuatoriano alcanzó los $84,89 por barril al 13 de marzo de 2026, según el más reciente reporte de la empresa pública Petroecuador, al que accedió Diario EXPRESO. Este valor es el más alto desde julio de 2022 ($87,47), de acuerdo con datos históricos del Banco Central del Ecuador (BCE).

Además, este monto se encuentra por encima del precio referencial del crudo ecuatoriano fijado en el Presupuesto General del Estado 2026. En este insumo, el Ministerio de Economía y Finanzas estimó que el barril de esta materia prima sería de $53,50.

La diferencia actual de $33,97 entre cada barril exportado frente al monto presupuestado responde al conflicto en Irán que ha causado temores ante el bloqueo del estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más estratégicas para el comercio energético mundial.

Por ese paso circula aproximadamente el 20 % del petróleo del planeta, además de 27 % del gas natural y 33 % de fertilizantes y combustibles refinados, detalló Oswaldo Erazo, analista petrolero.

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En el reporte de Petroecuador del 16 de marzo de 2026 -que incluye también el precio del crudo ecuatoriano- se detalla también que la cotización del crudo West Texas Intermediate (WTI), que sirve de referencia para el petróleo ecuatoriano, se ubicó en $93,50 por barril, que si bien se trata de un menor al nivel reportado días antes aún está en niveles elevados.

En el desglose por tipo de crudo, Petroecuador señala que el Oriente alcanzó un precio estimado de $90,13 por barril, mientras que el Napo se ubicó en $79,64. Estos valores también superan ampliamente los precios facturados promedio de enero de 2026, que fueron de $55,43 para el Oriente y de $52,60 para el Napo.

¿Cómo impacta el precio del crudo ecuatoriano en las finanzas públicas?

Para Ecuador, el aumento en el precio del crudo ecuatoriano tiene un doble efecto. Por una parte, recibe mayores ingresos por la exportación de crudo, pero a la vez debe gastar más en la importación de derivados, informó Fernando Santos, exministro de Energía y Minas.

Además, al contar con recursos extras por la venta de crudo, se beneficia el Fisco porque cada dólar extra representa entre $105 millones y $110 millones adicionales, para el presupuesto. Esto monto equivale al número de barriles que Ecuador proyectaba exportar en 2026.

La producción de crudo en Ecuador, sin embargo, se encuentra contraída. El país, actualmente, produce 450.403,64 barriles por día, según el reporte del 15 de marzo de 2026 de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH). Esta cifra se encuentra por debajo de la reportada el 5 de marzo, 464.403.61 barriles por día por la ARCH.

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Aparte, un incremento en el precio del WTI tiene también una relación directa con los precios de los combustibles. Así ante un mayor costo de esta materia prima, se prevé que el precio de las gasolinas y diésel tendrá un posible aumento, si se mantiene esta tendencia de precios altos del WTI por el conflicto en Irán.

Este incremento ocurre porque el barril de derivados -que se obtiene del crudo- es más caro que la materia prima. A esto se suma que el principal complejo de refinador de Ecuador, la Refinería Esmeraldas, está en emergencia tras el incendio del 1 de marzo de 2026 y funciona a una menor capacidad, mientras retoma sus operaciones de manera progresiva. Es decir, la producción nacional de gasolinas, diésel y otros productos también se redujo, lo que obliga a aumentar estas importaciones.

Actualmente, el galón de gasolina extra y ecopaís se comercializa en $2,89. El diésel prémium está en $2,82. Mientras tanto, el precio de la súper es $3,41 por galón. Estos valores se mantendrán hasta el próximo 11 de abril de de 2026.

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