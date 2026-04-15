Educación a distancia gratuita: Ministerio de Educación abre nuevas matrículas

Publicado por Nadia Larco Bravo Creado: Actualizado:

El Ministerio de Educación, Deporte y Cultura anunció la apertura de matrículas para la modalidad de educación a distancia gratuita, correspondiente al régimen Sierra–Amazonía 2026–2027. Esta alternativa está dirigida a jóvenes y adultos mayores que no han concluido su escolaridad, y también a ecuatorianos residentes en el exterior.

La iniciativa busca ofrecer una oportunidad flexible y accesible para culminar estudios de educación general básica superior y bachillerato. Los ciclos lectivos tienen una duración de cinco meses, lo que permite avanzar de manera intensiva y adaptada a la realidad de cada estudiante.

Requisitos para inscribirse

Los aspirantes deben cumplir con los siguientes requisitos:

Tener 18 años o más.

Presentar documento de identificación válido.

Contar con número telefónico y correo electrónico personal activos.

Rendir un examen de ubicación, que determinará el nivel en el que se matricularán.

En caso de no contar con todos los certificados de promoción de grados anteriores, el Distrito Educativo debe matricular al aspirante y la institución educativa PCEI se encargará de completar el expediente estudiantil.

Para quienes ya poseen conocimientos previos, se recomienda solicitar la aplicación del examen de ubicación antes de las fechas de matrícula, con el fin de agilizar el proceso.

Cómo inscribirse en Ecuador y en el exterior

Los residentes en Ecuador pueden acudir al Distrito Educativo más cercano a su domicilio o lugar de trabajo para solicitar el registro de matrícula. También pueden acercarse a Atención Ciudadana del Ministerio de Educación en Quito (Av. Amazonas N34-451 y Av. Atahualpa).

Los ecuatorianos en el exterior que residan en Estados Unidos, España, Italia, Reino Unido, Bélgica, Hungría y Chile tienen la posibilidad de inscribirse en línea a través del portal adistancia.educacion.gob.ec. Allí deberán completar el formulario digital y rendir el examen de ubicación, cuya convocatoria será publicada en la misma plataforma.

En el caso de las personas sordas, quienes tengan expediente académico podrán matricularse en el distrito más cercano con el apoyo de docentes sordos e intérpretes. Aquellos que no lo tengan deberán rendir y aprobar un examen de ubicación.

Plazos de inscripción

La plataforma educativa adistancia.educacion.gob.ec será la herramienta principal para acceder a recursos didácticos, espacios de colaboración y actividades que enriquecen el proceso de aprendizaje.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 30 de abril de 2026 o hasta completar los cupos disponibles. Esta modalidad intensiva permite a los estudiantes organizar su tiempo de estudio de acuerdo con sus necesidades, garantizando flexibilidad y continuidad en su formación.