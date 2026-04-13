Ministerio de Educación prioriza presencialidad en la Costa pese a riesgos por El Niño

Publicado por Valeria Alvear Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Presencialidad confirmada: El Ministerio de Educación ratifica el inicio del ciclo Costa-Galápagos para el 4 de mayo, priorizando la asistencia física sobre la virtualidad.



Planes de contingencia: La ministra Gilda Alcívar aseguró que existen protocolos listos para reaccionar ante posibles afectaciones climáticas en los planteles.



Inversión en infraestructura: Se destinan 59 millones de dólares para mantenimiento a escala nacional, priorizando la recuperación de 29 instituciones con daños severos.

El Ministerio de Educación ratificó su hoja de ruta para el inicio del ciclo lectivo Costa-Galápagos 2026-2027: la prioridad absoluta será la presencialidad. Pese a las proyecciones de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) sobre la llegada del fenómeno de El Niño, la cartera de Estado apuesta por mantener las aulas abiertas mediante un monitoreo constante junto al COE Nacional y la Secretaría de Gestión de Riesgos.

Planes de contingencia y virtualidad

La ministra de Educación, Gilda Alcívar, explicó que el sistema educativo ya cuenta con planes de contingencia diseñados para mitigar daños en la infraestructura y asegurar una respuesta inmediata ante emergencias. Si bien el objetivo es la asistencia física de los alumnos, la funcionaria no descartó la transición a la modalidad virtual únicamente en escenarios donde la integridad de la comunidad educativa se vea comprometida por eventos climáticos extremos.

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Diagnóstico de infraestructura y seguridad

Esta planificación se sustenta en un diagnóstico técnico realizado a finales de 2025, que inicialmente identificó 147 planteles en zonas de muy alto riesgo. Tras el primer trimestre del invierno actual, la cifra de instituciones con afectaciones severas se redujo a 29, las cuales están siendo intervenidas prioritariamente para garantizar el retorno a clases este 4 de mayo.

Para sostener esta operatividad, el Gobierno ha destinado un presupuesto de 59 millones de dólares para mantenimiento a escala nacional en 2026, de los cuales 8,8 millones corresponden exclusivamente a la provincia del Guayas. Paralelamente, la seguridad se gestionará bajo el programa "Nos Cuidamos", un esquema articulado con el Ministerio del Interior para prevenir incidentes en los entornos escolares.