Elecciones en Ecuador, El Niño y lo que dice la historia

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Hace unos días el Consejo Nacional Electoral tomó la decisión de adelantar las elecciones seccionales para el 29 de noviembre, bajo el argumento de que se espera la llegada de un fenómeno de El Niño fuerte para inicios del 2027, basado en un informe de la Secretaría de Gestión de Riesgos. Sin embargo, en ninguno de los modelos de organismos internacionales que estudian este fenómeno se encuentra que esto pudiera suceder; al contrario, indican que, de presentarse, sería a finales de este año.

Si bien existen pocos estudios sobre la incidencia de El Niño en territorio ecuatoriano, ya que la información que se cuenta es desde el año 1915, puede tomarse como referencia estudios realizados en 1987 y en 1992, referidos a anomalías climáticas en Perú en los últimos 450 años, basados en fuentes primarias y secundarias, crónicas de testigos de la época, registros de la minería del guano, bitácoras de buques y efectos sobre la agricultura y los deslizamientos de tierras ocasionados por las crecidas de los ríos.

Tomando como referencia estos estudios se pueden establecer los años de incidencia desde el siglo XVI. Estos son, durante el siglo XVI: 1539-1541, 1552, 1567-1568, 1574, 1578, 1591-1592, 1593-1594, 1596; en el siglo XVII: 1607, 1614, 1618-1619, 1624, 1634, 1652, 1660, 1671, 1681, 1686, 1687-1688, 1696; durante el siglo XVIII: 1701, 1707-1708, 1714-1715, 1720, 1728, 1747-1748, 1761, 1775, 1785-1786, 1791; en el siglo XIX: 1803-1804, 1814, 1828, 1844-1845, 1864, 1871, 1877-1878, 1884, 1891, 1899-1900; durante el siglo XX. 1911-1912, 1917, 1925-1926, 1932, 1940-1941, 1950, 1972-1973, 1982-1983, 1997-1998; y, ya en el siglo XXI en el 2016.

Elecciones pese a todos los obstáculos

Durante el fenómeno de El Niño de 1997-1998, las lluvias intensas y las inundaciones provocaron la contaminación de las fuentes de agua potable y los sistemas de saneamiento, lo que ocasionó que se presentaran consecuencias sanitarias significativas, como un importante brote de cólera que afectó a Guayaquil y otras áreas de Ecuador, tanto en las zonas urbanas como en las rurales. Justo durante su incidencia hubo un proceso electoral.