Ninoska Pappe: así es la multifacética modelo, creadora de contenido y actriz guayaquileña

Publicado por Vanessa Tapia Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Con más de 160 mil seguidores en plataformas digitales, Ninoska ha construido una comunidad que conecta con su estilo, carisma y autenticidad.

Su camino frente a las cámaras empezó a los 17 años, cuando inició en el modelaje beauty y comercial, convirtiéndose en rostro de varias marcas en Ecuador.

Actualmente, Ninoska explora una nueva faceta como actriz y coprotagoniza la obra de comedia Ahora una de vaqueros, presentada en Pop Up.

Al conocerla, su amplia sonrisa y su cabello pelirrojo son lo primero que llama la atención. Pero basta conversar unos minutos con Ninoska Pappe para descubrir que detrás de esa imagen vibrante hay una mujer que ha aprendido a moverse con naturalidad entre distintas facetas: el modelaje, la creación de contenido y la actuación.

Tiene 25 años y en sus plataformas digitales la creadora de contenido guayaquileña ya presume de más de 160 mil seguidores. Su comunidad se ha conectado con su estilo, carisma y forma auténtica de construir su voz propia.

De un rostro bonito a una voz propia

Su camino frente a las cámaras empezó a los 17 años, cuando ingresó al mundo del modelaje y comenzó a construir una imagen que hoy muchas marcas reconocen. Ninoska se ha desarrollado como modelo beauty y comercial, hasta convertirse en el rostro de decenas de campañas en Ecuador.

Aunque en redes luce muy producida, Ninoska confiesa que en su día a día prefiere un estilo casual, cómodo y siempre presentable.VANESSA TAPIA

Con el tiempo, esa presencia también saltó a las plataformas digitales, impulsada por sus amigos más cercanos, quienes la motivaron a compartir más de ella. Así nació una nueva faceta como creadora de contenido, y ahora el lifestyle, la belleza y los momentos de su día a día se mezclan con naturalidad. “Me gusta ser yo y mostrarlo”, cuenta.

Para ella, rodearse de personas que también crean contenido ha sido una experiencia valiosa, porque entre todos se apoyan, se impulsan y crecen juntos en una industria que exige constancia y autenticidad.

¡Sí al color!

Aunque en redes sociales, Ninoska suele mostrar looks con estampados y colores vibrantes, ella no se define como una fashionista. Reconoce que su estilo depende mucho del día y del plan. “A veces me visto casual, como Adam Sandler, y otros días en eventos, ya me arriesgo a usar looks más producidos”, dice entre risas.

Con el tiempo, ha aprendido a probar nuevas prendas y colores. Incluso confiesa que hubo una etapa en la que no usaba nada denim, pero ahora sí lo integra a sus looks. Su mayor descubrimiento, nos dice, ha sido entender que los tonos fuertes le favorecen. “Como soy muy blanca, me resaltan”, comenta.

Poco a poco, ha encontrado una forma de vestir que también habla de su personalidad introvertida, pero fresca y con ganas de atreverse cada vez un poco más.

Para Ninoska, las redes sociales también son un trabajo. Desde esa mirada, defiende el arte, la constancia y la libertad de dedicarse a distintas pasiones.VANESSA TAPIA

Su salto a las tablas

A Ninoska le gusta aprender cosas nuevas. El año pasado, esa curiosidad la llevó a tomar un curso de actuación. Esa decisión empezó a abrirle un nuevo camino y actualmente es coprotagonista de la obra Ahora una de vaqueros, una comedia que estrenó este mes en Pop Up (Guayaquil) y que aún tiene dos semanas más en cartelera para que el público pueda verla.

“Marco Duchely es mi compañero y me ha ayudado mucho, todo ha sido increíble”, cuenta sobre esta experiencia teatral que la tiene emocionada y retada a la vez.

Eso sí, aunque esta es su primera vez sobre las tablas, Ninoska ya había tenido un acercamiento especial con la actuación a través de las animaciones infantiles, donde interpretaba princesas en eventos. Ahí aprendió a mirar al público sin miedo, memorizar guiones y sostener la energía frente a una audiencia que, según ella, puede ser la más exigente de todas: los niños.

“Una vez me puse una peluca para personificar a Cenicienta y un niño me dijo que esa no era mi peluca”, recuerda entre risas.

Ahora, antes de cada función, su ritual es sencillo y poderoso: ora, le pide fuerzas a Dios y también valentía para dejar el miedo atrás. Y si se trata del futuro, Ninoska tiene claro que le encantaría seguir tomando más cursos de actuación para decirle sí a nuevas propuestas actorales.

En Instagram, Ninoska muestra una faceta fashionista marcada por vestidos, colores vibrantes y looks que reflejan su lado más expresivo.VANESSA TAPIA

¿Cómo ha sido recibir el apoyo de su comunidad?

Ha sido muy bonito. Cuando fui candidata a Reina de Guayaquil, muchas personas se acercaban a saludarme durante los eventos o recorridos y me decían que me reconocían por las redes sociales. Eso me hacía sentir muy especial. Recibir el apoyo de la gente se siente muy bien, porque uno se da cuenta de que hay personas que valoran lo que haces y te acompañan en cada etapa.



¿Qué opina de quienes piensan que las redes no son un trabajo?

Les diría que las redes sí son un trabajo. Yo soy una mujer independiente, vivo de esto y vivo del arte. Además, las plataformas digitales cambian y evolucionan todo el tiempo, pero siento que como país todavía estamos un poco atrasados en entender esta industria. Hay que dejar de juzgar, porque todo trabajo es digno mientras no afecte la libertad ni el bienestar de otras personas.



Su primera experiencia en el teatro llegó con Ahora una de vaqueros, una obra que le permitió descubrir otra forma de conectar con la audiencia.VANESSA TAPIA

¿Qué considera clave para crecer en redes sociales?

Creo que la constancia es muy importante. Yo trato de subir contenido una o dos veces a la semana, como mínimo, porque en el mundo digital hay que mantenerse presente. También creo que no se necesita tener el mejor celular ni los mejores equipos para empezar. Hay que trabajar con lo que uno tiene, animarse, probar y ser constante, porque muchas veces lo más importante es comenzar.



¿Qué estereotipo le gustaría romper?

Uno de los mayores desafíos que he tenido como modelo es que, cuando me preguntan por mis estudios y digo que estudié Contabilidad y que soy auditora, a muchas personas les sorprende. Creo que todavía existe ese estereotipo de que una modelo solo se dedica a ese mundo, pero yo no quiero encasillarme en una sola cosa.

Tengo muchos amigos que también se dedican a distintas áreas y eso me inspira, porque siento que todos podemos explorar varias facetas. Para mí, el cielo es el límite. No quiero que me conozcan solo porque soy modelo y bonita, sino que además de eso, tengo pensamientos propios y análisis crítico.



Su camino frente a las cámaras empezó a los 17 años, cuando inició en el modelaje beauty y comercial, convirtiéndose en rostro de varias marcas en Ecuador.VANESSA TAPIA

CRÉDITOS: Fotos, estilismo y producción: Vanessa Tapia (@vantap.photostudio). Maquillaje: Roxanna Jupiter (@roxannajupiter_mua). Peinado: Miuriel Yaurincela (@miuribeauty). Locación: Cafetería Santa Eulalia (@santaeulalia.ec). Vestuario: MOI (@moiropayaccesorios).