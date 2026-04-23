Moda en rosa pastel: looks, combinaciones y claves para usarlo bien

Publicado por Vanessa Tapia Creado: Actualizado:

Lo que debes saber El rosa pastel vuelve con fuerza y demuestra que también puede verse moderno, elegante y sofisticado.

Su versatilidad le permite adaptarse a looks casuales, profesionales y formales sin perder frescura.



La clave para llevarlo bien está en combinarlo con contraste, estructura y accesorios que equilibren su dulzura.

Romántico y con una suavidad que transmite calma, el rosa pastel vuelve a ganar protagonismo en el armario con una fuerza sutil, pero imposible de ignorar.

Esta temporada se reinventa y deja de ser exclusivo de looks dulces o infantiles para integrarse también en propuestas mucho más modernas, elegantes y versátiles. Este suave tono conquista estilismos relajados de día, pero también apuestas más formales y sofisticadas.

Si aún no te anima a incorporarlo en tu armario, dale un espacio a la duda. Para ello, EXPRESIONES te muestra algunos tips para utilizarlo de la manera más versátil y correcta.

Suave, pero firme

Angie Cansing, consultora de imagen personal y corporativa, afirma que lejos de ser solo un tono delicado o asociado a lo romántico, el rosa pastel comunica cercanía, sensibilidad y accesibilidad. Sin embargo, también puede proyectar elegancia y un liderazgo mucho más cercano cuando se lleva de forma estratégica, especialmente en piezas estructuradas.

Su auge en la moda femenina también responde a esa versatilidad que hoy tanto se busca: permite verse profesional, pulida y cálida al mismo tiempo.

Para la experta, una de sus mayores fortalezas está justamente en esa dualidad. “Se ha vuelto un color muy versátil porque nos permite vernos profesionales sin perder autoridad y calidez”, explica.

Y aunque suele aparecer con más frecuencia en estilos románticos y naturales, actualmente también se adapta con facilidad al estilo elegante e incluso al vestuario profesional, y también puede verse moderno, refinado y muy actual.

Elegancia a medida

La versatilidad del palo de rosa también se refleja en la forma en que puede adaptarse a distintos momentos y códigos de vestir. En eventos informales, por ejemplo, funciona muy bien junto al denim o al blanco, logrando una imagen fresca, relajada y muy luminosa.

Para espacios casuales profesionales, en cambio, encuentra un equilibrio ideal al combinarse con tonos como gris o camel, aportando un aire sobrio, femenino y actual.

Por otro lado, en entornos más formales, este color también tiene mucho que decir, sobre todo cuando aparece en prendas estructuradas como blazers, vestidos o camisas, acompañado de tonos neutros como gris, azul marino o verde oliva. “La clave está en que la combinación del rosa pastel acompañe el mensaje que la persona quiere proyectar”, explica Cansing.

Bien combinado, este tono comunica cercanía, sensibilidad y una feminidad mucho más actual.VANESSA TAPIA

Dulzura con estilo

Este look apuesta por una estética fresca, dulce y con un guiño divertido. El vestido rosa pastel con estampado floral es de silueta suave y con un aire romántico.

Además, los accesorios elevan el estilismo sin restarle frescura: la diadema, los aretes en tono rosa y los tacones con medias blancas le aportan un toque juguetón, moderno y ligeramente retro. Puede llevarlo en una fiesta de día con dress code creativo, un cumpleaños, un brunch especial o una salida entre amigas.

En prendas estructuradas, el rosa pastel puede proyectar una imagen profesional sin perder suavidad.VANESSA TAPIA

Romance con actitud

Esta opción lleva el rosa pastel hacia una versión más audaz, femenina y sofisticada. El vestido con vuelos y escote en V, tiene un aire romántico que se fusiona con los accesorios negros, como la boina y las gafas oscuras, que le aportan contraste, carácter y una vibra mucho más fashion. Los tacones beige equilibran el estilismo y mantienen la suavidad visual del conjunto. Puede usarse para un brunch elegante, una cita especial, una fiesta de día o un evento semi formal.

Su versatilidad le permite adaptarse a looks románticos, formales, casuales e incluso ejecutivos.VANESSA TAPIA

El favorito de las estrellas

En Hollywood, varias artistas han convertido el rosa pastel en una apuesta recurrente para proyectar romanticismo, frescura y sofisticación sin caer en lo predecible.

La actriz y modelo Elle Fanning, suele inclinarse por gamas suaves y pasteles, mientras que Margot Robbie lo convirtió en uno de los sellos más recordados de la era Barbie, con apariciones tanto en premieres como en alfombras rojas.

Ariana Grande también lo ha abrazado en su etapa más etérea y glam. Y lo hace de tal forma que este tono, lejos de verse ingenuo, resulta elegante, femenino y absolutamente vigente.

Suavidad con poder

Esta propuesta muestra una versión más moderna y profesional del rosa pastel. La camisa satinada, de acabado suave y brillo sutil, aporta delicadeza y elegancia, mientras la corbata negra y el pantalón de corte amplio dan ese toque de contraste, y una presencia mucho más firme. Finalmente, los mocasines café completan el estilismo con un aire clásico y sofisticado, logrando un equilibrio muy atractivo entre feminidad y autoridad.

Puede usarse para la oficina, una reunión de trabajo, un evento profesional, una cita importante o incluso un almuerzo donde se quiera proyectar una imagen segura, chic y actual.

Blanco, gris, azul marino, beige y verde oliva son algunos de los tonos que mejor acompañan al rosa pastel.VANESSA TAPIA

Combinaciones que sí funcionan

Una de las mayores ventajas del rosa pastel es que, puede ser parte de mezclas muy elegantes, modernas e incluso inesperadas. La clave está en lograr contraste y estructura para que el mensaje visual a través de este color se vea intencional. La experta recomienda:

Va muy bien con blanco, gris, azul marino, beige, verde oliva y lavanda.

Una alternativa menos obvia, pero muy sofisticada, es llevarlo con concho de vino.-Los colores con tonos muy saturados como un fucsia intenso no lucirán bien.

Look ideal para un evento semiformal.VANESSA TAPIA

No lo olvide

Si desea que su look no se vea infantil, evite usarlo en exceso o acompañarlo con accesorios demasiado románticos, como lazos, encajes o diademas, que pueden recargar la imagen y restarle fuerza.

Créditos. Fotos y producción: Vanessa Tapia. Modelo: Jennifer Anabell (@jennifer_anabell_). Maquillaje y peinado: Valeria Bravo (@valeriabravop). Vestuario: Leonor Alarcón.