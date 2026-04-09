Guantes en tendencia: cómo usarlos con estilo y sofisticación

Publicado por Vanessa Tapia Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Guantes cortos de cuero con blazer funcionan de mañana y elevan looks elegantes.



Rosario Armijos recomienda elegir largo, color y material según la ocasión y estilo personal.

Los guantes largos vuelven en eventos y novias; llévelos con mangas limpias para estilizar.

Aunque al pensar en ellos, solemos relacionarlos únicamente para el frío o eventos extremadamente formales, los guantes han regresado al armario femenino con una versatilidad inesperada. Esta 2026, se convierten en mucho más que un accesorio funcional: aportan sofisticación, carácter y un toque de dramatismo capaz de transformar por completo cualquier look.

El detalle que transforma

Rosario Armijos, miembro fundador de la Asociación Internacional de Consultores de Imagen capítulo Ecuador, asegura que los guantes son un accesorio con la capacidad de adaptar se a distintos estilos y reforzar la imagen que cada persona desea proyectar. “Desde la asesoría de imagen, se trabajan los siete estilos universales, y esta pieza puede encajar perfectamente en cada uno según su tamaño, material, calidad, color y diseño”, recalca.

La experta añade que los guantes no solo conservan su elegancia, también se han ajustado a la vida moderna con propuestas funcionales que permiten usar dispositivos táctiles sin perder sofisticación. “Al final, más que un complemento, se convierten en una pieza que refuerza la personalidad y el mensaje que se quiere comunicar”, dice.

Los guantes negros aportan dramatismo al look.VANESSA TAPIA

Cómo llevarlos

Más allá de su función para proteger del frío, esta pieza puede cambiar por completo la intención de un look. Todo depende del material, el largo, el color y la forma en que se integra al vestuario. A continuación, la experta da diversos ejemplos:

De cuero cortos con blazer: son una excelente opción para la mañana o la tarde. Transmiten elegancia y un aire pulido, especialmente cuando se llevan en monocromía con el resto del atuendo.

son una excelente opción para la mañana o la tarde. Transmiten elegancia y un aire pulido, especialmente cuando se llevan en monocromía con el resto del atuendo. Largos rojos bordados: ya sea por debajo o por encima del codo, añaden glamour y dramatismo. Favorecen especialmente a mujeres con un estilo seductor o dramático, sobre todo cuando se usan en contraste con la vestimenta.

ya sea por debajo o por encima del codo, añaden glamour y dramatismo. Favorecen especialmente a mujeres con un estilo seductor o dramático, sobre todo cuando se usan en contraste con la vestimenta. Blancos largos con vestido del mismo tono: evocan una imagen delicada, romántica y muy elegante. Son ideales para eventos importantes y también para novias que buscan un detalle sutil y femenino, especialmente si incluyen encaje o bordados.

evocan una imagen delicada, romántica y muy elegante. Son ideales para eventos importantes y también para novias que buscan un detalle sutil y femenino, especialmente si incluyen encaje o bordados. Negros en un look tipo motociclista: proyectan fuerza, carácter y modernidad. Se asocian con estilos más dramáticos y funcionan muy bien en ocasiones informales donde se busca una imagen con personalidad

Look en tonos chocolate ideal para un evento informal en el díaVANESSA TAPIA

Dos errores a evitar

Al incorporarlos en un look, hay ciertos desaciertos que hacer que el resultado se vea forzado en lugar de elegante:

Romper la armonía del vestuario: cuando el color, la textura o el diseño no combina con el resto del look, pierden la intención. Deben complementar la imagen, idealmente siguien do la paleta de color del res to del vestuario.

Descuidar el ajuste y la proporción: guantes dema siado holgados o muy apre tados pueden arruinar el efecto glamuroso y chic.

Los guantes negros contrastan con el vestido rosado. Este look es perfecto para un fiesta en la noche.VANESSA TAPIA

Tip extra

Para un máximo glamour, los guantes también pueden llevarse con anillos y pulseras sobrepuestos. ¿El resultado? Un efecto mucho más editorial, audaz y fashion.

¿Cortos o largos?

Los cortos suelen favorecer más a brazos cortos o personas de proporciones pequeñas, ya que no recargan la silueta y dejan más piel visible, lo que aporta ligereza visual. En cambio, los de diseño largo tienden a estilizar los brazos largos y lucen bien cuando se busca alargar visualmente la figura con prendas sin mangas o de manga corta. Eso sí, en la moda no hay reglas estrictas y la clave está en elegir el largo que mejor acompañe la prenda, mantenga equilibrio

El auge de un clásico

Su gran boom se dio entre las décadas de los 50’s y 60’s, cuando se convirtieron en sinónimo de elegancia, feminidad y glamour hollywoodense.

En esos años, tanto los modelos cortos de día como los largos de noche terminaron de consolidarse como piezas clave del vestuario femenino, impulsados por el cine, la alta costura y la estética refinada de la época.

Figuras como Marilyn Monroe, Audrey Hepburn, Rita Hayworth y Grace Kelly ayudaron a convertirlos en un símbolo de sofisticación, luciéndolos en apariciones públicas, alfombras rojas y en películas que marcaron la historia del estilo. Desde entonces, este versátil elemento quedó ligado a una imagen de distinción que actualmente la moda retoma