Guayaquil celebra el mes del Jazz: Conozca los artistas y fechas del festival

Publicado por Valeria Alvear Creado: Actualizado:

Guayaquil se sintoniza nuevamente con los compases del jazz. Durante abril, el género se adueña de la agenda local con la séptima edición del Festival de Jazz de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil (UCSG), una cita que rinde tributo al Día Internacional del Jazz, conmemorado cada 30 de abril.

Como un preludio rítmico, la denominada ‘Ruta del Jazz’ desplegará una serie de recitales en vivo en puntos estratégicos de la urbe, calentando motores para la gran jornada de clausura.

Calendario de la Ruta del Jazz

La antesala musical arrancará a mediados de mes con tres paradas obligatorias:

15 de abril: La agrupación Zero Groove se presentará en La Cueva.

22 de abril: El sonido de Yatáale llegará a la Casa Cino Fabiani.

29 de abril: El proyecto interinstitucional “Voces Reimaginadas” cerrará el ciclo previo en Odisea Brewing.

Tras este recorrido, la intensidad sonora se trasladará a la explanada del Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo (MAAC) el próximo 2 de mayo de 2026, donde se desarrollará el evento central del festival.

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Seis horas de armonía frente al Guayas

La jornada principal promete una maratón de seis horas ininterrumpidas de música. El cartel destaca la presencia de figuras como Nana, Lyzbeth Badaraco, Quilla Toquilla, Luis Alcívar y la banda Jazz The Roots. A este elenco se añadirá un grupo emergente elegido por convocatoria abierta, enriqueciendo la propuesta con nuevas texturas sonoras.

Este encuentro no solo busca entretener, sino alinearse con las corrientes globales que ven en el jazz un motor de diálogo intercultural y libertad. Con esta edición, Guayaquil reafirma su compromiso de integrar expresiones contemporáneas a su oferta cultural permanente, garantizando el acceso ciudadano a la música de alta factura.

Un lenguaje de libertad en el Puerto Principal

Más allá de las partituras y el despliegue técnico, el retorno de este festival a las orillas del Guayas representa la vigencia de un género que se niega a ser estático. En una ciudad que late a ritmos acelerados, el jazz propone una pausa necesaria para el diálogo y la improvisación, recordándonos que la cultura no es un lujo accesorio, sino el tejido que conecta la identidad local con las libertades globales. Al final del día, estas seis horas de música frente al río son una invitación a reconocer en la síncopa y la diversidad sonora un espejo de la convivencia misma.