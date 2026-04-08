“La escalera oscura”, la obra con la que la Compañía Nacional de Danza celebra sus 50 años

Publicado por Mariella Toranzos Creado: Actualizado:

En un mundo saturado de imágenes, donde todo parece existir para ser visto, el cuerpo se convierte en un objeto que se exhibe, se ajusta y se repite hasta el desgaste.

Esa es la premisa de La escalera oscura, obra de la Compañía Nacional de Danza (CND), dirigida por el coreógrafo cubano Julio César Iglesias, que se estrenará el viernes 10 de abril a las 19:00 en el Teatro Nacional Sucre.

El estreno se inscribe en la programación por los 50 años de la CND, una conmemoración que, a lo largo de 2026, propone activar nuevas líneas de creación contemporánea sin dejar de mirar su trayectoria.

Una apuesta por la creación colectiva

La pieza es el resultado de un proceso de residencia artística que reunió al elenco de la entidad en un laboratorio intensivo de creación junto al artista cubano.

Iglesias, radicado en Alemania, ha desarrollado una carrera internacional como bailarín, coreógrafo y pedagogo. Fue primer bailarín de Danza Contemporánea de Cuba y ha trabajado con compañías como Ultima Vez y Les Ballets C de la B. Además, es creador de la metodología Inner Tools, enfocada en la conciencia física y emocional del intérprete.

En ese sentido, el bailarín apostó por una creación desde la experiencia física de los intérpretes.

En ese el proceso de improvisación y construcción, una de las dudas que generó la mirada espectacularizante sobre el cuerpo, sirvió como hilo conductor: Cuando la exhibición ya no se sostiene, cuando la superficie se agota, ¿qué queda cuando todo lo que mostrábamos desaparece?

Por ello, la densidad, la presión, la escucha y la orientación interna son algunos de los elementos que atraviesan la obra.

El ingreso a la obra es gratuito. Las entradas deben descargarse en la página web del Teatro Nacional Sucre.