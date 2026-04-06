Muere Gustavo Velásquez, el 'Amo de la Cumbia'

El reconocido artista ecuatoriano falleció a los 72 años tras enfrentar durante seis años una enfermedad oncológica agresiva

El “Amo de la Cumbia”, Gustavo Velásquez, falleció a los 72 años.

El reconocido cantante ecuatoriano Gustavo Velásquez, integrante de la histórica orquesta Don Medardo y sus Players y conocido como el “Amo de la Cumbia”, falleció a los 72 años luego de enfrentar durante seis años una enfermedad oncológica agresiva.

La noticia fue confirmada por sus familiares mediante un mensaje público en el que destacaron su trayectoria artística y el legado que deja en la música popular ecuatoriana.

Velásquez fue considerado una de las voces más representativas de la cumbia en Ecuador, especialmente dentro de la cumbia andina, un subgénero que logró consolidarse en el país gracias al trabajo de artistas como él.

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Un referente de la cumbia andina en Ecuador

Durante décadas, Gustavo Velásquez se convirtió en un referente de la música tropical ecuatoriana. Su estilo se caracterizó por una combinación de ritmos tradicionales, melodías bailables y letras cercanas a la vida cotidiana, lo que le permitió conectar con distintas generaciones de seguidores.

Su trabajo con Don Medardo y sus Players, una de las orquestas más emblemáticas del país, contribuyó a posicionar la cumbia ecuatoriana como una de las expresiones musicales más populares en fiestas, celebraciones comunitarias y escenarios a lo largo del territorio nacional.

Gracias a su voz y presencia escénica, Velásquez fue reconocido como uno de los impulsores de la cumbia andina, género que mantiene una fuerte presencia en sectores populares del Ecuador.

El legado cultural de Gustavo Velásquez

En el comunicado difundido por su familia, se destacó que el artista dejó una huella profunda en la memoria cultural del país.

“Su legado, su música, su arte y su voz inconfundible serán refugio, pregunta y emoción”, señalaron sus familiares al recordar el impacto que tuvo en miles de seguidores que acompañaron su carrera.

Además de su talento musical, Velásquez fue recordado por su cercanía con el público, su sencillez y su humildad, cualidades que marcaron tanto su vida personal como profesional.

“Nos enseñó a mirar con mayor profundidad y a sentir con mayor humildad”, añadieron sus allegados.

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Velorio de Gustavo Velásquez en Quito

Los restos del artista serán velados este lunes 7 de abril, a partir de las 09:00, en el camposanto Monte Olivos, ubicado en el norte de Quito.

Familiares, amigos, colegas del mundo artístico y seguidores podrán acudir al lugar para darle el último adiós a uno de los referentes de la cumbia ecuatoriana.

La partida de Gustavo Velásquez deja un vacío en la música popular del país, pero su voz y sus canciones permanecerán como parte del patrimonio musical del Ecuador.

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