Servicio en aeropuerto de Guayaquil se evalúa por $31.000 con el "pasajero incógnito"

Publicado por Juan Pablo Pérez Tomalá Creado: Actualizado:

Lo que se sabe La Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil (AAG) adjudicaría, en mayo del 2026, la consultoría por más de 31.000 dólares

En el proceso se aplicará la figura de "pasajero incógnito" para evaluar el nivel de servicio y satisfacción de los pasajeros del aeropuerto

para evaluar el nivel de servicio y satisfacción de los pasajeros del aeropuerto AAG asegura que no tiene personal con el perfil requerido para hacer un estudio con esta metodología de “cliente fantasma”

La Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil (AAG) publicó un proceso de contratación pública para una consultoría que evalúe el nivel de servicio y satisfacción de los pasajeros del aeropuerto José Joaquín de Olmedo.

El estudio para determinar el nivel de cumplimiento del concesionario Tagsa (Terminal Aeroportuaria de Guayaquil S.A.) utilizará el mecanismo denominado "pasajero incógnito".

El proceso CPC-AAG-2026-002 tiene un presupuesto de 31.882,38 dólares. Está previsto que se lo adjudique el 27 de mayo de 2026. Tiene 30 días de plazo para la entrega de los resultados.

¿En qué consiste la modalidad de "pasajero incógnito"?

Con 4 millones de pasajeros anuales, la terminal aérea de Guayaquil es considerada "el principal aeropuerto de la región litoral de Ecuador y uno de los más importantes del país en términos de tráfico de pasajeros y carga", según se explica en la justificación del proceso.

En el documento se indica que el mecanismo de "pasajero incógnito" es una de las ocho herramientas que tiene la AAG para "conocer el nivel de satisfacción de los usuarios".

"La herramienta de medición 'pasajero incógnito' se basa en evaluar los servicios haciendo el mismo circuito que efectuaría un pasajero (evaluación a partir de efectuar los mismos procesos y usar los mismos servicios en un circuito prestablecido poniéndose “en los zapatos del pasajero”), para determinar el nivel de satisfacción de los usuarios", se explica en el Informe de necesidad.

Etapas del estudio en el aeropuerto de Guayaquil

Medición de tiempos, calidad de atención y cumplimiento de estándares internacionales en las distintas fases de la experiencia aeroportuaria (check-in, filtros de seguridad, sala de embarque, servicios comerciales y apoyo al pasajero)

de tiempos, calidad de atención y cumplimiento de estándares internacionales en las distintas fases de la experiencia aeroportuaria (check-in, filtros de seguridad, sala de embarque, servicios comerciales y apoyo al pasajero) Comparar con los resultados del estudio anterior, de 2024, para "monitorear avances, evaluar la efectividad de las medidas correctivas implementadas y establecer nuevas recomendaciones"

¿Por qué la AAG opta por una consultoría externa?

La entidad asegura que, tras una revisión de los expedientes del personal institucional, no tiene servidores con el perfil especializado requerido para realizar este tipo de estudio.

"Al no existir capacidad técnica interna suficiente para ejecutar este servicio con el nivel de especialización, independencia y rigurosidad metodológica que exige el Contrato de Concesión, resulta necesaria la contratación de una firma consultora externa debidamente calificada", se menciona en el documento.

El proceso se encuenta en la fase de Preguntas, Respuestas y Aclaraciones, que culminará este martes 28 de abril de 2026. Hasta el 5 de mayo se recibirán las ofertas y el 26 de mayo se adjudicaría.