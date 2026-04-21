Fiorella Ycaza promociona obras de Aquiles Álvarez: ¿Es acertada su participación?

Publicado por Juan Pablo Pérez Tomalá Creado: Actualizado:

Lo que se sabe El alcalde Aquiles Álvarez fue detenido el 10 de febrero de 2026, por investigaciones del caso Goleada, y está en la cárcel del Encuentro

de 2026, por investigaciones del caso Goleada, y está en la cárcel del Encuentro Fiorella Ycaza, esposa del alcalde, ha participado en protestas y actos para exigir su libertad. Se la ha mencionado como posible precandidata

Analista menciona que, si llega a ser candidata a la Alcaldía de Guayaquil, se podría configurar como "campaña anticipada"

Fiorella Ycaza, esposa del alcalde de Guayaquil, promocionó en un video la reinauguración de Guayarte, que se realizó el 17 de abril de 2026. El material fue publicado en su cuenta de la red social Instagram.

El video también fue compartido por la cuenta Aquiles Aquí Está, que tiene entre sus seguidores a la concejala y exvicealcaldesa, Blanca López, y a entidades como las terminales terrestres de la ciudad.

Participación "como esposa y ciudadana"

"Desde el inicio de su gestión siempre tuvo claros sus objetivos: reconstruir Guayarte y hoy es una realidad", dice Ycaza sobre Álvarez, quien estuvo presente en el discurso de los concejales y animadores del evento, que reunió a unas 300 personas en la renovada plazoleta.

El promocional, que no ha sido publicado por las cuentas oficiales de la Alcaldía, tiene un nivel de edición idéntico al de los videos que se postean en los perfiles municipales.

"Debería separarse a la familia, a los funcionarios, de este rol protagónico, de estas apariciones que al final usan recursos públicos, porque es una promoción con recursos públicos", afirma el analista político César Febres-Cordero.

¿Posible campaña anticipada para las elecciones seccionales?

David Norero, quien fue secretario municipal hasta febrero del 2026, mencionó al mes siguiente a Ycaza como posible precandidata para las elecciones seccionales de próximo 29 de noviembre.

Ella respondió el 12 de abril, a una consulta de EXPRESO: "Eso le corresponde a mi esposo. Todos sabemos que él va a estar libre para poder liderar el tema".

"Si es que la señora Ycaza está contemplando ser candidata, y llegara a ser candidata, esto podría ser una forma de campaña anticipada, lo cual ya configuraría algo digamos más grave. Y sería, no un precedente peligroso porque eso lo vemos en todas las elecciones, pero sí el refuerzo de una mala costumbre", afirmó Febres-Cordero.

Es un problema que se repite con el caso de Lavinia Valbonesi, la esposa del presidente (Daniel Noboa), y que se ha dado en muchos niveles del Estado: que si no se le pone un encargo específico, con reglas específicas, al cónyuge del alcalde o del presidente, se empiezan a desdibujar las líneas que separan lo familiar de lo público". César Febres-Cordero, analista político

Roles que pierden claridad entre lo público y privado

Ubicar a figuras cercanas al poder, en este caso familiar, es la "estrategia de comunicación particular" de la Alcaldía, según lo considera la docente de comunicación política, Estefanía Luzuriaga Uribe.

"Me parece que lo que está detrás de eso es justamente tratar de generar soft power (poder blando) a partir de la comunicación de ella y de alguna manera conectar con algunos segmentos del electorado guayasense a partir de este tipo de discursos", explicó la experta.

"Si ella está participando de una comunicación que se centra principalmente en el resultado de una gestión o de una obra pública, eso puede generar confusión para la ciudadanía y también puede entrar en estos límites entre lo público, lo institucional y lo personal", añadió la también investigadora de la Universidad Casa Grande.

En la publicación, usuarios como María Luisa Gallegos le dicen a Ycaza: "Fiorella, coja la Alcaldía usted". "Futura alcaldesa de Guayaquil", añadió la usuaria ro_ci_o__

En medio de recorridos de obras y promociones de posibles candidaturas, la división entre público y privado se mantiene aún confusa, mientras se acerca la elección del próximo alcalde... o alcaldesa.