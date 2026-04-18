Espacios públicos en Guayaquil
Plaza Guayarte se reinauguró con nuevos locales y la esperanza de recuperar atractivo
El espacio, inaugurado en 2018, fue remodelado desde fines de 2025 para fortalecer la oferta gastronómica. También habrá conciertos y presentaciones
Lo que debes saber
- Plaza Guayarte está ubicada en la avenida Carlos Julio Arosemena, frente a la estación de Metrovía de la Universidad Católica de Guayaquil
- Al menos una docena de locales funcionan de este lado del proyecto
- Del lado de la avenida Kennedy se trabaja en la readecuación de oficinas municipales, que estarán disponibles posiblemente en junio del 2026
Con presentaciones musicales se reinauguró este viernes 17 de abril de 2026 el sector de Plaza Guayarte, ubicado del lado de la avenida Carlos Julio Arosemena, en el norte de Guayaquil.
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Luego de cinco meses de obras y readecuaciones, el Municipio entregó a la ciudadanía este espacio, creado en 2018 como una zona destinada al turismo y al arte, pero cuya oferta ha sido gastronómica.
Los trabajos incluyeron la reparación y mantenimiento de siete piletas ubicadas en el parque lineal del estero Salado. Sin embargo, ciudadanos han advertido que la falta de control permite que haya inseguridad en la zona.
Locales que funcionan en Guayarte
Algunos de los locales que tendrán presencia son:
- Almodóbar
- Doggo
- El Divino
- Glow Frostie
- Kldero Steak Club
- La Casa del Diablo
- La Oleada
- La Papería
- Listo!
- Montpellier
- Rústica Grill
- Zielo
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Reapertura de Guayarte: Locales no operan al 100 %
Mientras se realizaba la reinauguración aún se terminaba de instalar implementos en otros espacios. Incluso algunos restaurantes estaban vacíos.
Esto llamó la atención de Efrén Tenesaca, quien acudió con su esposa y sus dos hijos, desde el centro.
"La expectativa es ver a los locales al 100 % pero creo que están al 30 %. Los restobares y la gastronomía es un atractivo turístico", mencionó el ciudadano.
Sin embargo, él cree que se debe trabajar en crear una oferta cultural variada, para que haya exposiciones permanentes, presentaciones artísticas e incluso obras de teatro.
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Ana María Morán también acudió con su esposo. Ella recordó que este espacio ha tenido altos y bajos, por lo que también mantiene la esperanza de que Guayarte resurja.
Para ella, que el lado que da hacia la avenida Kennedy se lo haya destinado solo a oficinas municipales, es algo que puede mermar en la asistencia del público, por lo que pidió reconsiderar ese enfoque y también llevar oferta cultural a ese punto.