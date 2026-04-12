Fiorella Ycaza sobre su candidatura a la Alcaldía: "Mi esposo estará libre para liderar ese tema"

Publicado por Andrea Real Creado: Actualizado:

¿Ycaza a la Alcaldía de Guayaquil? La pareja del alcalde rechazó participar en los próximos comicios de la urbe porteña.

Aseguró que el actual burgomaestre será quien retome y lidere el proyecto político.

Las declaraciones surgen tras la propuesta pública planteada por el exsecretario municipal.

Fiorella Ycaza, esposa del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, encabezó una jornada de oración este domingo 12 de abril de 2026, con motivo del cumpleaños del burgomaestre.

Responde sobre su futuro político

La ceremonia, que inició pasadas las 08:00, contó con la presencia de Antonio y Xavier Álvarez, hermanos del alcalde, quienes recuperaron su libertad el pasado 2 de abril tras cumplir prisión preventiva en la Cárcel del Encuentro.

La posibilidad de que Ycaza incursione en la política tomó fuerza tras las declaraciones de David Norero, abogado de Álvarez y exsecretario municipal. En una entrevista televisiva el 29 de marzo, Norero mencionó a Ycaza como una opción para la Alcaldía de Guayaquil.

Al ser consultada por este Diario sobre estos rumores, Ycaza reaccionó con una sonrisa y afirmó: “Eso le corresponde a mi esposo. Todos sabemos que él va a estar libre para poder liderar el tema”, sostuvo.

La expectativa en el círculo cercano al alcalde es alta. Ycaza manifestó su confianza en la justicia y en un pronto desenlace favorable: "Esperamos y confiamos en Dios que pronto se haga justicia y él pueda estar libre". Por su parte, Antonio Álvarez se mostró optimista al señalar que "falta poco para que salga".

Sin libertad pese a fallo judicial

Pese a que el pasado 2 de abril un juez revocó la prisión preventiva que pesaba sobre Álvarez en el caso Goleada —medida que permitió la liberación de Antonio y Xavier—, el burgomaestre continúa recluido en la Cárcel del Encuentro. Esto se debe a otras medidas cautelares vigentes dentro del denominado caso Triple A.

Tras dos meses de detención, el Municipio de Guayaquil mantiene su operatividad bajo la dirección de la vicealcaldesa Tatiana Coronel, quien, en calidad de alcaldesa subrogante, ha asumido la conducción administrativa del cabildo.