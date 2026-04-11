Jaime Nebot: “Guayaquil debe recuperar su orden, seguridad y orgullo ciudadano”

Publicado por Flor Layedra Torres Creado: Actualizado:

Jaime Nebot Saadi, exalcalde de Guayaquil y presidente vitalicio del Partido Social Cristiano, reunió a empresarios de Guayaquil y la provincia, líderes gremiales, representantes barriales, personalidades de diferentes sectores de la ciudad y también miembros de su organización política. Llamó a recuperar la identidad y el rumbo de Guayaquil. La concentración se realizó en el Centro de Convenciones, ubicado en el norte de la ciudad.

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Los invitados de Nebot llegaron con antelación al evento. La mayoría lucía vestimenta semiformal.

El exalcalde apareció en el escenario a las 11:45, en medio de aplausos del público. Apenas ingresó, los asistentes se pusieron de pie en señal de respaldo.

Nebot y su crítica al actual Guayaquil

Durante su intervención, Nebot se apartó del atril y dirigió la mirada hacia la pantalla ubicada a sus espaldas. En ella se proyectaron imágenes de obras como la limpieza del Estero Salado, la construcción de 2.000 parques, puentes y espacios recreativos.

En medio del silencio, Nebot afirmó que “un silencio elocuente es mejor que cualquier interpretación”. Sus invitados respondieron con aplausos.

El exalcalde Jaime Nebot cuestionó la ubicación del nuevo aeropuerto proyectado en Taura durante su intervención.Miguel Canales

Iniciativa de un nuevo aeropuerto

Nebot se refirió a la construcción del nuevo aeropuerto de Guayaquil, una obra que plantea ejecutar el Ministerio de Transporte e Infraestructura. Sobre ello, señaló que “el Gobierno nacional tiene pleno derecho de construir un aeropuerto en Taura, con su plata o con la que consiga el concesionario”.

No obstante, advirtió que el proyecto presenta un problema de ubicación. “Taura queda en el cantón Naranjal, entonces el aeropuerto de Guayaquil se queda en Guayaquil y los recursos que genera deben permanecer en la ciudad”, expresó, en medio de aplausos de sus invitados.

Recuperar Guayaquil

Por otra parte, el exalcalde manifestó que “los guayaquileños de corazón, de nacimiento, tenemos la obligación y el derecho irrenunciable de hacer que Guayaquil vuelva a ser Guayaquil”. La frase marcó un llamado a recuperar la identidad y el rumbo de la ciudad.

Sostuvo que, en el pasado, Naciones Unidas declaró a Guayaquil como paradigma del progreso y ejemplo de gobernabilidad. Con ello, reforzó la idea de retomar estándares de desarrollo alcanzados en años anteriores.

Nebot evocó una ciudad segura, limpia, ordenada, altiva y solidaria, que —según dijo— pasó de ser “la Calcuta de América” a generar sana envidia en otras urbes del país y del exterior. Recordó que ese proceso se sostuvo en una ciudadanía con alta autoestima y orgullosa de su libertad política y económica.

Añadió que Guayaquil demostró que podía garantizar bienestar y dignidad para su gente. También aseguró que ese ejemplo evidenció que otras ciudades del Ecuador, sin excepción, pueden alcanzar los mismos resultados.

Finalmente, afirmó que esa “aurora gloriosa” no tolerará retrocesos. Con ello, hizo un llamado a mantener la memoria y la responsabilidad de quienes viven en la ciudad.